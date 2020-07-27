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"نيوم" تبدأ في تجهيز البنية التحتية لبناء المدن الذكية الأكثر تطوراً

بعد توقيعها اتفاقية مع مجموعة  stc

اتخذت "نيوم" خطوة جديدة لتعزيز هدفها لتكون الوجهة الرائدة عالمياً لجذب أفضل العقول والاستثمارات، بعد توقيعها اتفاقية مع مجموعة stc لإنشاء أولى مراحل البنية التحتية اللازمة لجعل مدن "نيوم" مدناً إدراكية تستخدم البيانات لتحسين حياة السكان ومنظومة الأعمال بصورة أكبر مما تقدمه المدن الذكية.

وستعمل stc بموجب الاتفاقية التي تمتد لعام على تشغيل شبكة اتصالات الجيل الخامس (5G) بالإضافة إلى إنشاء مركز للابتكار في "نيوم"، حيث تُعد شبكة الجيل الخامس ركيزة أساسية لإنترنت الأشياء، والتي ستتميز بها هذه المدن ذات القدرة الفائقة على تحليل البيانات، وستساعد هذه الشبكة على إطلاق الإمكانات الكاملة لتطبيقات الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، وتطوير المنازل الذكية، والمركبات ذاتية القيادة والتفاعل بين السكان والبنية التحتية الرقمية. علاوة على ذلك، ستدعم الاتفاقية المبرمة شبكة السلامة العامة لخدمات الأمن في نيوم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" المهندس نظمي النصر: "نفتخر في نيوم بريادتنا لتطوير مدننا كي تكون المدن الإدراكية الأكثر تقدماً واستدامة في العالم ترسيخاً لالتزامنا بانطلاقةٍ واثقة لتقدم البشرية. كما نعتزّ بتعاقدنا مع شريك وطني وهو مجموعة stc لتنفيذ أولى المبادرات والمشاريع لتطوير هذه المدن الإدراكية، والتي من شأنها ترسيخ مكانة نيوم كوجهة عالمية رائدة رقمياً وحاضنة للتقنية. وتساعد هذه الشراكة على تحقيق أهداف المملكة لخلق اقتصاد رقمي متين يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر بن سليمان الناصر، أن الاتفاقية تعكس التزام المجموعة بأداء دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي وتوفير الحلول الرقمية في مختلف القطاعات بالمملكة، كما أن مشروع "نيوم" يجسد توجهاتها للاستثمار في التمكين الرقمي للمشاريع العملاقة.

وأضاف المهندس "الناصر" أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار ما تسعى إليه المجموعة كممكن رقمي لتطوير البنية التحتية وتوفير أحدث التقنيات التي ستثري تجربة المجتمعات وتعزيز الابتكار والذي بدوره سيسهم في تحسين تجربة العميل والمضي بالتحول الرقمي قدماً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نيوم" تبدأ في تجهيز البنية التحتية لبناء المدن الذكية الأكثر تطوراً
سبق

اتخذت "نيوم" خطوة جديدة لتعزيز هدفها لتكون الوجهة الرائدة عالمياً لجذب أفضل العقول والاستثمارات، بعد توقيعها اتفاقية مع مجموعة stc لإنشاء أولى مراحل البنية التحتية اللازمة لجعل مدن "نيوم" مدناً إدراكية تستخدم البيانات لتحسين حياة السكان ومنظومة الأعمال بصورة أكبر مما تقدمه المدن الذكية.

وستعمل stc بموجب الاتفاقية التي تمتد لعام على تشغيل شبكة اتصالات الجيل الخامس (5G) بالإضافة إلى إنشاء مركز للابتكار في "نيوم"، حيث تُعد شبكة الجيل الخامس ركيزة أساسية لإنترنت الأشياء، والتي ستتميز بها هذه المدن ذات القدرة الفائقة على تحليل البيانات، وستساعد هذه الشبكة على إطلاق الإمكانات الكاملة لتطبيقات الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، وتطوير المنازل الذكية، والمركبات ذاتية القيادة والتفاعل بين السكان والبنية التحتية الرقمية. علاوة على ذلك، ستدعم الاتفاقية المبرمة شبكة السلامة العامة لخدمات الأمن في نيوم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" المهندس نظمي النصر: "نفتخر في نيوم بريادتنا لتطوير مدننا كي تكون المدن الإدراكية الأكثر تقدماً واستدامة في العالم ترسيخاً لالتزامنا بانطلاقةٍ واثقة لتقدم البشرية. كما نعتزّ بتعاقدنا مع شريك وطني وهو مجموعة stc لتنفيذ أولى المبادرات والمشاريع لتطوير هذه المدن الإدراكية، والتي من شأنها ترسيخ مكانة نيوم كوجهة عالمية رائدة رقمياً وحاضنة للتقنية. وتساعد هذه الشراكة على تحقيق أهداف المملكة لخلق اقتصاد رقمي متين يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر بن سليمان الناصر، أن الاتفاقية تعكس التزام المجموعة بأداء دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي وتوفير الحلول الرقمية في مختلف القطاعات بالمملكة، كما أن مشروع "نيوم" يجسد توجهاتها للاستثمار في التمكين الرقمي للمشاريع العملاقة.

وأضاف المهندس "الناصر" أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار ما تسعى إليه المجموعة كممكن رقمي لتطوير البنية التحتية وتوفير أحدث التقنيات التي ستثري تجربة المجتمعات وتعزيز الابتكار والذي بدوره سيسهم في تحسين تجربة العميل والمضي بالتحول الرقمي قدماً.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
04:24 PM

"نيوم" تبدأ في تجهيز البنية التحتية لبناء المدن الذكية الأكثر تطوراً

بعد توقيعها اتفاقية مع مجموعة  stc

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بدر الجبل - تبوك
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اتخذت "نيوم" خطوة جديدة لتعزيز هدفها لتكون الوجهة الرائدة عالمياً لجذب أفضل العقول والاستثمارات، بعد توقيعها اتفاقية مع مجموعة stc لإنشاء أولى مراحل البنية التحتية اللازمة لجعل مدن "نيوم" مدناً إدراكية تستخدم البيانات لتحسين حياة السكان ومنظومة الأعمال بصورة أكبر مما تقدمه المدن الذكية.

وستعمل stc بموجب الاتفاقية التي تمتد لعام على تشغيل شبكة اتصالات الجيل الخامس (5G) بالإضافة إلى إنشاء مركز للابتكار في "نيوم"، حيث تُعد شبكة الجيل الخامس ركيزة أساسية لإنترنت الأشياء، والتي ستتميز بها هذه المدن ذات القدرة الفائقة على تحليل البيانات، وستساعد هذه الشبكة على إطلاق الإمكانات الكاملة لتطبيقات الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، وتطوير المنازل الذكية، والمركبات ذاتية القيادة والتفاعل بين السكان والبنية التحتية الرقمية. علاوة على ذلك، ستدعم الاتفاقية المبرمة شبكة السلامة العامة لخدمات الأمن في نيوم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" المهندس نظمي النصر: "نفتخر في نيوم بريادتنا لتطوير مدننا كي تكون المدن الإدراكية الأكثر تقدماً واستدامة في العالم ترسيخاً لالتزامنا بانطلاقةٍ واثقة لتقدم البشرية. كما نعتزّ بتعاقدنا مع شريك وطني وهو مجموعة stc لتنفيذ أولى المبادرات والمشاريع لتطوير هذه المدن الإدراكية، والتي من شأنها ترسيخ مكانة نيوم كوجهة عالمية رائدة رقمياً وحاضنة للتقنية. وتساعد هذه الشراكة على تحقيق أهداف المملكة لخلق اقتصاد رقمي متين يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر بن سليمان الناصر، أن الاتفاقية تعكس التزام المجموعة بأداء دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي وتوفير الحلول الرقمية في مختلف القطاعات بالمملكة، كما أن مشروع "نيوم" يجسد توجهاتها للاستثمار في التمكين الرقمي للمشاريع العملاقة.

وأضاف المهندس "الناصر" أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار ما تسعى إليه المجموعة كممكن رقمي لتطوير البنية التحتية وتوفير أحدث التقنيات التي ستثري تجربة المجتمعات وتعزيز الابتكار والذي بدوره سيسهم في تحسين تجربة العميل والمضي بالتحول الرقمي قدماً.

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