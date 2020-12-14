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الندوة العالمية للشباب الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع سجون منطقة الرياض

تتضمن التعاون في تأهيل النزلاء وتنمية مهاراتهم وتعزيز القيم الوطنية والأخلاقية

وقعت الندوة العالمية للشباب الإسلامي مذكرة تفاهم مع مديرية سجون منطقة الرياض تتضمن التعاون في تأهيل النزلاء وتنمية مهاراتهم وتعزيز قيم الانتماء الوطني والأخلاقي.

وتفصيلاً، وقع المذكرة عن الندوة العالمية أمينها العام الدكتور صالح الوهيبي، وعن مديرية سجون منطقة الرياض العميد علي بن فايز العمري.

يُذكر أن الندوة أسهمت في عددٍ من البرامج التأهيلية بالشراكة مع مديرية سجون الرياض، وقدمت عددًا من البرامج المعززة لتحقيق القيم الوطنية، والارتقاء بالنزلاء في جوانب عديدة واستثمار أوقاتهم بما يعود بالنفع على مجتمعهم وأخلاقهم ووطنهم.

وبهذه المناسبة، قدم أمين الندوة العالمية شكره لمدير سجون الرياض، وأشاد بجهودهم الحثيثة، وما يبذلونه من جهد كبير لتحقيق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة.

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الندوة العالمية للشباب الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع سجون منطقة الرياض
سبق

وقعت الندوة العالمية للشباب الإسلامي مذكرة تفاهم مع مديرية سجون منطقة الرياض تتضمن التعاون في تأهيل النزلاء وتنمية مهاراتهم وتعزيز قيم الانتماء الوطني والأخلاقي.

وتفصيلاً، وقع المذكرة عن الندوة العالمية أمينها العام الدكتور صالح الوهيبي، وعن مديرية سجون منطقة الرياض العميد علي بن فايز العمري.

يُذكر أن الندوة أسهمت في عددٍ من البرامج التأهيلية بالشراكة مع مديرية سجون الرياض، وقدمت عددًا من البرامج المعززة لتحقيق القيم الوطنية، والارتقاء بالنزلاء في جوانب عديدة واستثمار أوقاتهم بما يعود بالنفع على مجتمعهم وأخلاقهم ووطنهم.

وبهذه المناسبة، قدم أمين الندوة العالمية شكره لمدير سجون الرياض، وأشاد بجهودهم الحثيثة، وما يبذلونه من جهد كبير لتحقيق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
09:25 PM

الندوة العالمية للشباب الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع سجون منطقة الرياض

تتضمن التعاون في تأهيل النزلاء وتنمية مهاراتهم وتعزيز القيم الوطنية والأخلاقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت الندوة العالمية للشباب الإسلامي مذكرة تفاهم مع مديرية سجون منطقة الرياض تتضمن التعاون في تأهيل النزلاء وتنمية مهاراتهم وتعزيز قيم الانتماء الوطني والأخلاقي.

وتفصيلاً، وقع المذكرة عن الندوة العالمية أمينها العام الدكتور صالح الوهيبي، وعن مديرية سجون منطقة الرياض العميد علي بن فايز العمري.

يُذكر أن الندوة أسهمت في عددٍ من البرامج التأهيلية بالشراكة مع مديرية سجون الرياض، وقدمت عددًا من البرامج المعززة لتحقيق القيم الوطنية، والارتقاء بالنزلاء في جوانب عديدة واستثمار أوقاتهم بما يعود بالنفع على مجتمعهم وأخلاقهم ووطنهم.

وبهذه المناسبة، قدم أمين الندوة العالمية شكره لمدير سجون الرياض، وأشاد بجهودهم الحثيثة، وما يبذلونه من جهد كبير لتحقيق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة.

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