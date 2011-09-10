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صالح الدهمشي أمينًا عامًا لمؤسسة "إخاء"

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتكليف صالح بن خليف الدهمشي، أمينًا عامًا للمؤسسة.

ويأتي تكليف "الدهمشي" تأكيدًا على ضمان سير مناشط قطاعات الوزارة وفق منظومة واحدة، بما يضمن تحقيق الأهداف والبرامج والمبادرات المعتمدة في برنامج التحول الوطني 202 ورؤية المملكة 2030.

يذكر أن "الدهمشي" من الكفاءات الوطنية التي يشار إليها بالبنان وصاحب خبرات تراكمية في الاستثمار والتطوير، حيث ترأس مجلس إدارة العديد من صناديق الاستثمار المرخصة من هيئة سوق المال وترأس إحدى شركات المساهمه المغلقة، وعضو في لجنة المراجعة لشركة "سوليدرتي" السعودية للتكافل، إضافة لتقلده لعدد من المناصب القيادية.

إلى ذلك، عدّت مؤسسة "إخاء" لرعاية الأيتام، "الدهمشي" إضافة لها، لما يمتلكه من خبرات وإلمام بجوانب التطوير الإداري والاستثماري من خلال مسيرته الحافلة بالعطاء والإنجازات بما يحقق أهداف المؤسسة، وتطلعات ولاة الأمر لخدمة فئة عزيزة في المجتمع، وتحقيقًا للرؤية الوطنية الطموحة التي أكدت على تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للأيتام وذوي الظروف الخاصة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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صالح الدهمشي أمينًا عامًا لمؤسسة "إخاء"
سبق

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتكليف صالح بن خليف الدهمشي، أمينًا عامًا للمؤسسة.

ويأتي تكليف "الدهمشي" تأكيدًا على ضمان سير مناشط قطاعات الوزارة وفق منظومة واحدة، بما يضمن تحقيق الأهداف والبرامج والمبادرات المعتمدة في برنامج التحول الوطني 202 ورؤية المملكة 2030.

يذكر أن "الدهمشي" من الكفاءات الوطنية التي يشار إليها بالبنان وصاحب خبرات تراكمية في الاستثمار والتطوير، حيث ترأس مجلس إدارة العديد من صناديق الاستثمار المرخصة من هيئة سوق المال وترأس إحدى شركات المساهمه المغلقة، وعضو في لجنة المراجعة لشركة "سوليدرتي" السعودية للتكافل، إضافة لتقلده لعدد من المناصب القيادية.

إلى ذلك، عدّت مؤسسة "إخاء" لرعاية الأيتام، "الدهمشي" إضافة لها، لما يمتلكه من خبرات وإلمام بجوانب التطوير الإداري والاستثماري من خلال مسيرته الحافلة بالعطاء والإنجازات بما يحقق أهداف المؤسسة، وتطلعات ولاة الأمر لخدمة فئة عزيزة في المجتمع، وتحقيقًا للرؤية الوطنية الطموحة التي أكدت على تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للأيتام وذوي الظروف الخاصة.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
05:07 PM

صالح الدهمشي أمينًا عامًا لمؤسسة "إخاء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتكليف صالح بن خليف الدهمشي، أمينًا عامًا للمؤسسة.

ويأتي تكليف "الدهمشي" تأكيدًا على ضمان سير مناشط قطاعات الوزارة وفق منظومة واحدة، بما يضمن تحقيق الأهداف والبرامج والمبادرات المعتمدة في برنامج التحول الوطني 202 ورؤية المملكة 2030.

يذكر أن "الدهمشي" من الكفاءات الوطنية التي يشار إليها بالبنان وصاحب خبرات تراكمية في الاستثمار والتطوير، حيث ترأس مجلس إدارة العديد من صناديق الاستثمار المرخصة من هيئة سوق المال وترأس إحدى شركات المساهمه المغلقة، وعضو في لجنة المراجعة لشركة "سوليدرتي" السعودية للتكافل، إضافة لتقلده لعدد من المناصب القيادية.

إلى ذلك، عدّت مؤسسة "إخاء" لرعاية الأيتام، "الدهمشي" إضافة لها، لما يمتلكه من خبرات وإلمام بجوانب التطوير الإداري والاستثماري من خلال مسيرته الحافلة بالعطاء والإنجازات بما يحقق أهداف المؤسسة، وتطلعات ولاة الأمر لخدمة فئة عزيزة في المجتمع، وتحقيقًا للرؤية الوطنية الطموحة التي أكدت على تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للأيتام وذوي الظروف الخاصة.

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