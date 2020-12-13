-الفيصل : جاهزون لاستضافه أسياد 2030

وصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مساء اليوم، للعاصمة العمانية مسقط لترؤس الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في دورتها التاسعة والثلاثين التي ستشهد تصويت أعضاء الجمعية العمومية لاختيار المدينة الفائزة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030 يوم الأربعاء المقبل، وكذلك حضور اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي؛ كونه أحد أعضاء المكتب ورئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي؛ حيث سيقدم تقرير اللجنة خلال الجمعية العمومية.

وكان في استقبال "الفيصل" في مطار مسقط الدولي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية السيد خالد بن حمد البوسعيدي، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وسفير خادم الحرمين الشريفين في مسقط عيد بن محمد الثقفي.

وقدم رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز الفيصل شكره وتقديره إلى الأشقاء في سلطنة عمان على حسن الاستقبال، وخص بالشكر أخاه السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية، مشيداً بالعلاقة الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.

وأوضح سموّه أنّ ملف الرياض 2030 في أتمّ الجاهزية ليحظى بتأييد اللجان الأولمبية الآسيوية نظراً للامتيازات الخاصة التي يقدمها للّجان الأولمبية والدول المشاركة للمرّة الأولى في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية، إضافةً إلى ما تتمتع به مدينة الرياض من مشاريع تنموية وبنى تحتية جاهزة لاستضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية، امتدادًا لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية في الفترة القصيرة الماضية.

وفي نهاية حديثه أكد الأمير عبدالعزيز أن الدعم الكبير واللامحدود من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ذلل كل المصاعب وفتح جميع الأبواب من أمام فريق ملف الرياض ٢٠٣٠ لضمان تقديم نسخة لا تُنسى يستمتع بها كل أبناء القارة الآسيوية رياضياً وثقافياً وترفيهياً.