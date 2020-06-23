مكة المكرمة.. إجراء ولادة طبيعية لبنجلاديشية مصابة بـ"كورونا" بمستشفى حراء العام

أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى حراء العام بالعاصمة المقدسة، ولادة ثاني حالة لسيدة من الجنسية البنجلاديشية تبلغ من العمر 26 عاماً مصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت استشارية النساء والولادة بمستشفى حراء العام الدكتورة أماني حريري؛ أن الأم حضرت إلى الطوارئ تعاني من آلام الولادة، وهي مصابة بالفيروس، وتم التعامل معها حسب إرشادات وتعليمات وزارة الصحة في مثل هذه الحالات لمكافحة العدوى ولضمان سلامتها وسلامة الجنين، وكذلك الطاقم الطبي، وتمت بحمد الله ورعايته ولادتها بشكل طبيعي دون حدوث أي مضاعفات تذكر؛ حيث وضعت مولودًا ذكرًا يزن 3.11 كجم، وكلاهما بصحة جيدة ولله الحمد. وشارك ضمن فريق العمل الدكتور أحمد قضيب البان أخصائي نساء، والدكتور علاء متولي طبيب زمالة، والممرضتان: سارة مسيفر، ونوال خضر.

يذكر أنه تمت ولادة أول حالة مصابة بالفيروس لسيدة سعودية تبلغ من العمر 28 عاماً بقيادة استشاري النساء والولادة الدكتور محمد النجار، في أواخر شهر رمضان لهذا العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لجميع الحالات وسط متابعة حثيثة من قبل الفريق الطبي بقسم النساء والولادة وقسم الصحة العامة وقسم مكافحة العدوى بالمستشفى.