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اتحاد القدم يحدد السادس من أكتوبر المقبل موعدًا للجمعية العمومية.. في جدة

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الـ14 التي ستعقد يوم الأربعاء السادس من شهر أكتوبر المقبل في محافظة جدة.

وستناقش الجمعية العمومية جدول الأعمال المقترح الذي يتضمن ما يلي:

- إعلان أن الجمعية العمومية تم عقدها وتشكيلها وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد.

- اعتماد جدول الأعمال.

- خطاب الرئيس.

- تعيين "3" أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع.

- تعيين المراقبين المستقلين.

- المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية.

- تقرير الرئيس "يشمل الأنشطة التي أقيمت منذ الاجتماع السابق".

- عرض بيان الميزانية بعد مراجعتها وتدقيقها وبيان الربح والخسارة.

- المصادقة على التقرير المالي.

- اعتماد الميزانية.

- قبول العضوية "إن وجدت".

- التصويت على مقترحات تعديل النظام الأساسي والأوامر الدائمة للجمعية "إن وجد".

- مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء، ومجلس الإدارة: مقترح مقدم من نادي الكوكب.

- تعيين المحاسب القانوني المستقل بناء على اقتراح مجلس الإدارة "إن وجد".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد القدم يحدد السادس من أكتوبر المقبل موعدًا للجمعية العمومية.. في جدة
سبق

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الـ14 التي ستعقد يوم الأربعاء السادس من شهر أكتوبر المقبل في محافظة جدة.

وستناقش الجمعية العمومية جدول الأعمال المقترح الذي يتضمن ما يلي:

- إعلان أن الجمعية العمومية تم عقدها وتشكيلها وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد.

- اعتماد جدول الأعمال.

- خطاب الرئيس.

- تعيين "3" أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع.

- تعيين المراقبين المستقلين.

- المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية.

- تقرير الرئيس "يشمل الأنشطة التي أقيمت منذ الاجتماع السابق".

- عرض بيان الميزانية بعد مراجعتها وتدقيقها وبيان الربح والخسارة.

- المصادقة على التقرير المالي.

- اعتماد الميزانية.

- قبول العضوية "إن وجدت".

- التصويت على مقترحات تعديل النظام الأساسي والأوامر الدائمة للجمعية "إن وجد".

- مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء، ومجلس الإدارة: مقترح مقدم من نادي الكوكب.

- تعيين المحاسب القانوني المستقل بناء على اقتراح مجلس الإدارة "إن وجد".

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
08:43 PM

اتحاد القدم يحدد السادس من أكتوبر المقبل موعدًا للجمعية العمومية.. في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الـ14 التي ستعقد يوم الأربعاء السادس من شهر أكتوبر المقبل في محافظة جدة.

وستناقش الجمعية العمومية جدول الأعمال المقترح الذي يتضمن ما يلي:

- إعلان أن الجمعية العمومية تم عقدها وتشكيلها وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد.

- اعتماد جدول الأعمال.

- خطاب الرئيس.

- تعيين "3" أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع.

- تعيين المراقبين المستقلين.

- المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية.

- تقرير الرئيس "يشمل الأنشطة التي أقيمت منذ الاجتماع السابق".

- عرض بيان الميزانية بعد مراجعتها وتدقيقها وبيان الربح والخسارة.

- المصادقة على التقرير المالي.

- اعتماد الميزانية.

- قبول العضوية "إن وجدت".

- التصويت على مقترحات تعديل النظام الأساسي والأوامر الدائمة للجمعية "إن وجد".

- مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء، ومجلس الإدارة: مقترح مقدم من نادي الكوكب.

- تعيين المحاسب القانوني المستقل بناء على اقتراح مجلس الإدارة "إن وجد".

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