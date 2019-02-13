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"الزعاق" عن زوال الموجة الباردة: ستخفّ حدتها من بعد الزوال

قال: تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي ببطء الأسبوع القادم

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: الموجة الباردة ستبدأ تخف حدتها من بعد الزوال على عموم #السعودية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي ببطء طوال الأسبوع القادم.

حالة الطقس الموجة الباردة

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"الزعاق" عن زوال الموجة الباردة: ستخفّ حدتها من بعد الزوال
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: الموجة الباردة ستبدأ تخف حدتها من بعد الزوال على عموم #السعودية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي ببطء طوال الأسبوع القادم.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
12:29 PM

"الزعاق" عن زوال الموجة الباردة: ستخفّ حدتها من بعد الزوال

قال: تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي ببطء الأسبوع القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: الموجة الباردة ستبدأ تخف حدتها من بعد الزوال على عموم #السعودية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي ببطء طوال الأسبوع القادم.

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