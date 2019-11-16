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بالصور.. انطلاق ملتقى ومعرض النحالين الأول في القصيم

لتوعية المستهلكين بالفرق بين العسل المغشوش والأصلي

انطلق ملتقى ومعرض النحالين الأول، والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، الخميس، في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر سبعة أيام، لتوعية المستهلكين بالفرق بين العسل المغشوش والأصلي.

وقال رئيس الفعاليات في الغرفة، سليمان القفار: "بفضل الله وتوفيقه انطلق العمل ببداية مشجعة ومبشرة عبر مشاركة الكثير من الجهات ذات العلاقة ومنتجي العسل والمعارض المهتمة، إضافة إلى منصة الشركات والمطاعم ومنطقة الأطفال والعروض المسرحية والأسر المشاركة".

وأضاف: "يتضمن الملتقى دورات تدريبية تقدمها شخصيات متخصصة، مثل دورة نموذج العمل التجاري، وابدأ مشروعك التجاري، وبرامج تدريبية متخصصة بالنحل والعسل، كدورة التعرف على الأدوات المستخدمة في العمليات النحلية، ودورة تربية النحل في المملكة ومحاضرات توعوية تساهم في تحقيق الأهداف".

كما يتضمن محاضرة "تأثير التخزين على خواص عسل السدر"، وأخرى عن "نظام الاختيارية في تربية ملكات نحل العسل داخل الطوائف وأسس التلقيح لها"، ومحاضرة عن "أهم الصعوبات التي يواجهها النحال في المناطق الجافة"، و"تحديد معايير جودة العسل بالمملكة"، و"دور الهيئة العامة للغذاء والدواء الرقابي على المنشآت".

وتابع: "يسعى الملتقى إلى إعطاء مساحة شاسعة لمنتج العسل، كونه أحد المنتجات الغذائية الهامة والتي لا غنى للفرد عنها بشكل شبه يومي، إضافة إلى ما يحمله من فوائد عديدة، لذلك وضعت اللجنة المنظمة جدولاً يستهدف جميع أطياف المجتمع من خلال تنوع الفعاليات".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. انطلاق ملتقى ومعرض النحالين الأول في القصيم
سبق

انطلق ملتقى ومعرض النحالين الأول، والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، الخميس، في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر سبعة أيام، لتوعية المستهلكين بالفرق بين العسل المغشوش والأصلي.

وقال رئيس الفعاليات في الغرفة، سليمان القفار: "بفضل الله وتوفيقه انطلق العمل ببداية مشجعة ومبشرة عبر مشاركة الكثير من الجهات ذات العلاقة ومنتجي العسل والمعارض المهتمة، إضافة إلى منصة الشركات والمطاعم ومنطقة الأطفال والعروض المسرحية والأسر المشاركة".

وأضاف: "يتضمن الملتقى دورات تدريبية تقدمها شخصيات متخصصة، مثل دورة نموذج العمل التجاري، وابدأ مشروعك التجاري، وبرامج تدريبية متخصصة بالنحل والعسل، كدورة التعرف على الأدوات المستخدمة في العمليات النحلية، ودورة تربية النحل في المملكة ومحاضرات توعوية تساهم في تحقيق الأهداف".

كما يتضمن محاضرة "تأثير التخزين على خواص عسل السدر"، وأخرى عن "نظام الاختيارية في تربية ملكات نحل العسل داخل الطوائف وأسس التلقيح لها"، ومحاضرة عن "أهم الصعوبات التي يواجهها النحال في المناطق الجافة"، و"تحديد معايير جودة العسل بالمملكة"، و"دور الهيئة العامة للغذاء والدواء الرقابي على المنشآت".

وتابع: "يسعى الملتقى إلى إعطاء مساحة شاسعة لمنتج العسل، كونه أحد المنتجات الغذائية الهامة والتي لا غنى للفرد عنها بشكل شبه يومي، إضافة إلى ما يحمله من فوائد عديدة، لذلك وضعت اللجنة المنظمة جدولاً يستهدف جميع أطياف المجتمع من خلال تنوع الفعاليات".

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
06:48 PM

بالصور.. انطلاق ملتقى ومعرض النحالين الأول في القصيم

لتوعية المستهلكين بالفرق بين العسل المغشوش والأصلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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انطلق ملتقى ومعرض النحالين الأول، والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، الخميس، في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر سبعة أيام، لتوعية المستهلكين بالفرق بين العسل المغشوش والأصلي.

وقال رئيس الفعاليات في الغرفة، سليمان القفار: "بفضل الله وتوفيقه انطلق العمل ببداية مشجعة ومبشرة عبر مشاركة الكثير من الجهات ذات العلاقة ومنتجي العسل والمعارض المهتمة، إضافة إلى منصة الشركات والمطاعم ومنطقة الأطفال والعروض المسرحية والأسر المشاركة".

وأضاف: "يتضمن الملتقى دورات تدريبية تقدمها شخصيات متخصصة، مثل دورة نموذج العمل التجاري، وابدأ مشروعك التجاري، وبرامج تدريبية متخصصة بالنحل والعسل، كدورة التعرف على الأدوات المستخدمة في العمليات النحلية، ودورة تربية النحل في المملكة ومحاضرات توعوية تساهم في تحقيق الأهداف".

كما يتضمن محاضرة "تأثير التخزين على خواص عسل السدر"، وأخرى عن "نظام الاختيارية في تربية ملكات نحل العسل داخل الطوائف وأسس التلقيح لها"، ومحاضرة عن "أهم الصعوبات التي يواجهها النحال في المناطق الجافة"، و"تحديد معايير جودة العسل بالمملكة"، و"دور الهيئة العامة للغذاء والدواء الرقابي على المنشآت".

وتابع: "يسعى الملتقى إلى إعطاء مساحة شاسعة لمنتج العسل، كونه أحد المنتجات الغذائية الهامة والتي لا غنى للفرد عنها بشكل شبه يومي، إضافة إلى ما يحمله من فوائد عديدة، لذلك وضعت اللجنة المنظمة جدولاً يستهدف جميع أطياف المجتمع من خلال تنوع الفعاليات".

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