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"النيابة العامة" تحذر من المساس بإرادة الموظفين المسخرين لخدمة الحجاج

حذرت النيابة العامة من المساس بإرادة الموظفين أو استعمال القوة أو العنف أو التهديد.

وقالت في تغريدة توعوية: "للسلامة جزائياً، يرجى تجنب المساس بإرادة الموظف العام المُسخَرة كلياً لخدمة الحاج، والمنطوي على استعمال القوة أو العنف أو التهديد، للحصول منه على أمر غير مشروع أولتُثْنِيه عن الأعمال المكلف بها نظاماً".

ونشرت النيابة "إنفوغرافيك" توعوياً يتضمن العقوبات المترتبة على هذه الأفعال.

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"النيابة العامة" تحذر من المساس بإرادة الموظفين المسخرين لخدمة الحجاج
سبق

حذرت النيابة العامة من المساس بإرادة الموظفين أو استعمال القوة أو العنف أو التهديد.

وقالت في تغريدة توعوية: "للسلامة جزائياً، يرجى تجنب المساس بإرادة الموظف العام المُسخَرة كلياً لخدمة الحاج، والمنطوي على استعمال القوة أو العنف أو التهديد، للحصول منه على أمر غير مشروع أولتُثْنِيه عن الأعمال المكلف بها نظاماً".

ونشرت النيابة "إنفوغرافيك" توعوياً يتضمن العقوبات المترتبة على هذه الأفعال.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
09:18 PM

"النيابة العامة" تحذر من المساس بإرادة الموظفين المسخرين لخدمة الحجاج

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
2,008

حذرت النيابة العامة من المساس بإرادة الموظفين أو استعمال القوة أو العنف أو التهديد.

وقالت في تغريدة توعوية: "للسلامة جزائياً، يرجى تجنب المساس بإرادة الموظف العام المُسخَرة كلياً لخدمة الحاج، والمنطوي على استعمال القوة أو العنف أو التهديد، للحصول منه على أمر غير مشروع أولتُثْنِيه عن الأعمال المكلف بها نظاماً".

ونشرت النيابة "إنفوغرافيك" توعوياً يتضمن العقوبات المترتبة على هذه الأفعال.

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