النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المغرب.. 45 إصابة وحالتا وفاة بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية .. والإجمالي 7577 حالة

أعلنت وزارة الصحة في المغرب، تسجيل 45 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 7577 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أن "عدد الحالات التي ثبتت سلبيتها بعد تحاليل مختبرية بلغ 153788 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد".

ووفق "روسيا اليوم"، أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي؛ أنه "تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين؛ ليصل عدد الوفيات إلى 202، فيما تم تسجيل 107 حالات شفاء إضافية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4841 حالة".

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات في المغرب بكل وطنية ومسؤولية.

المغرب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
المغرب.. 45 إصابة وحالتا وفاة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة في المغرب، تسجيل 45 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 7577 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أن "عدد الحالات التي ثبتت سلبيتها بعد تحاليل مختبرية بلغ 153788 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد".

ووفق "روسيا اليوم"، أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي؛ أنه "تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين؛ ليصل عدد الوفيات إلى 202، فيما تم تسجيل 107 حالات شفاء إضافية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4841 حالة".

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات في المغرب بكل وطنية ومسؤولية.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
09:50 AM

المغرب.. 45 إصابة وحالتا وفاة بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية .. والإجمالي 7577 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
244

أعلنت وزارة الصحة في المغرب، تسجيل 45 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 7577 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أن "عدد الحالات التي ثبتت سلبيتها بعد تحاليل مختبرية بلغ 153788 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد".

ووفق "روسيا اليوم"، أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي؛ أنه "تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين؛ ليصل عدد الوفيات إلى 202، فيما تم تسجيل 107 حالات شفاء إضافية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4841 حالة".

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات في المغرب بكل وطنية ومسؤولية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,552
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,828
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,867
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,638

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة