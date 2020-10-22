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القصيم.. أكثر من 30 ألف مستفيدة من التقييم الإلكتروني لفحص سرطان الثدي

حملةٌ هَدَفت إلى تزويدهن بالمعلومات التوعوية التي تسهم في الوقاية من المرض

كشف التجمع الصحي في منطقة القصيم، أن عدد السيدات اللاتي خضعن للتقييم الإلكتروني الأولى للفحص المبكر لسرطان الثدي، بلغ 30439 سيدة؛ وذلك منذ انطلاقة الحملة مطلع أكتوبر الجاري.

وأوضح أنه تم وضع عدد من المسارات لتفعيلها؛ بهدف ضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة في الفحص المبكر لسرطان الثدي، كما تم تخصيص استبيان إلكتروني للتقييم الأوليّ للفحص المبكر لسرطان الثدي، جرى نشره عبر الوسائط الإلكترونية، بالإضافة إلى المعارض التوعوية التي أقيمت خلال الأسبوعين الماضيين في عدد من المواقع التي تشهد حضورًا مجتمعيًّا.

وبيّن التجمع الصحي أن التقييم الأوليّ الإلكتروني يمكِّن الفريق الطبي المشرف على الحملة من تقييم السيدات فيما حول الأعراض المرتبطة بسرطان الثدي؛ وذلك حرصًا على تسريع الإجراءات والتواصل معهن مباشرة في حال كان التقييم الأوليّ يستدعي تسريع تحويلهن إلى مراكز الفحص الخاص بسرطان الثدي بالمنطقة، بالإضافة إلى تزويدهن بالمعلومات التوعوية التي تسهم في الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي.

سرطان الثدي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القصيم.. أكثر من 30 ألف مستفيدة من التقييم الإلكتروني لفحص سرطان الثدي
سبق

كشف التجمع الصحي في منطقة القصيم، أن عدد السيدات اللاتي خضعن للتقييم الإلكتروني الأولى للفحص المبكر لسرطان الثدي، بلغ 30439 سيدة؛ وذلك منذ انطلاقة الحملة مطلع أكتوبر الجاري.

وأوضح أنه تم وضع عدد من المسارات لتفعيلها؛ بهدف ضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة في الفحص المبكر لسرطان الثدي، كما تم تخصيص استبيان إلكتروني للتقييم الأوليّ للفحص المبكر لسرطان الثدي، جرى نشره عبر الوسائط الإلكترونية، بالإضافة إلى المعارض التوعوية التي أقيمت خلال الأسبوعين الماضيين في عدد من المواقع التي تشهد حضورًا مجتمعيًّا.

وبيّن التجمع الصحي أن التقييم الأوليّ الإلكتروني يمكِّن الفريق الطبي المشرف على الحملة من تقييم السيدات فيما حول الأعراض المرتبطة بسرطان الثدي؛ وذلك حرصًا على تسريع الإجراءات والتواصل معهن مباشرة في حال كان التقييم الأوليّ يستدعي تسريع تحويلهن إلى مراكز الفحص الخاص بسرطان الثدي بالمنطقة، بالإضافة إلى تزويدهن بالمعلومات التوعوية التي تسهم في الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
10:29 AM

القصيم.. أكثر من 30 ألف مستفيدة من التقييم الإلكتروني لفحص سرطان الثدي

حملةٌ هَدَفت إلى تزويدهن بالمعلومات التوعوية التي تسهم في الوقاية من المرض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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كشف التجمع الصحي في منطقة القصيم، أن عدد السيدات اللاتي خضعن للتقييم الإلكتروني الأولى للفحص المبكر لسرطان الثدي، بلغ 30439 سيدة؛ وذلك منذ انطلاقة الحملة مطلع أكتوبر الجاري.

وأوضح أنه تم وضع عدد من المسارات لتفعيلها؛ بهدف ضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة في الفحص المبكر لسرطان الثدي، كما تم تخصيص استبيان إلكتروني للتقييم الأوليّ للفحص المبكر لسرطان الثدي، جرى نشره عبر الوسائط الإلكترونية، بالإضافة إلى المعارض التوعوية التي أقيمت خلال الأسبوعين الماضيين في عدد من المواقع التي تشهد حضورًا مجتمعيًّا.

وبيّن التجمع الصحي أن التقييم الأوليّ الإلكتروني يمكِّن الفريق الطبي المشرف على الحملة من تقييم السيدات فيما حول الأعراض المرتبطة بسرطان الثدي؛ وذلك حرصًا على تسريع الإجراءات والتواصل معهن مباشرة في حال كان التقييم الأوليّ يستدعي تسريع تحويلهن إلى مراكز الفحص الخاص بسرطان الثدي بالمنطقة، بالإضافة إلى تزويدهن بالمعلومات التوعوية التي تسهم في الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي.

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