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"الأهلي" يتصدر ترتيب المسابقة.. ومواجهة نارية تجمع "الهلال" و"الاتحاد" في دوري ممتاز الطائرة

تنطلق، غداً الثلاثاء، منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة خمس مباريات وما زال الأهلي يتصدر ترتيب المسابقة 51 نقطة، ثم الهلال 46 نقطة وتبقى له مباراتان مؤجلتان، ثم الاتحاد في المركز الثالث 41 نقطة، والترجي في المركز الرابع 34 نقطة.

وتأتي مباراة الاتحاد والهلال كأقوى المباريات، حيث يسعى الهلال للمحافظة على سجله بدون أي خسارة في حين يبحث الاتحاد لحجز المركز الثالث يقود اللقاء الذي سيقام على صالة نادي الاتحاد بجدة 15. 4 عصراً.

ويحل الابتسام ضيفاً على الوحدة يقام اللقاء على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة 4.30 عصراً.

ويلتقي الجبلين والترجي على صالة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل.

ويلعب الفيصلي والهداية على صالة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة 4.15 عصراً.

ويلتقي السلام والموج على صالة وزارة الرياضة عند السادسة مساءً.

الدوري الممتاز للكرة الطائرة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأهلي" يتصدر ترتيب المسابقة.. ومواجهة نارية تجمع "الهلال" و"الاتحاد" في دوري ممتاز الطائرة
سبق

تنطلق، غداً الثلاثاء، منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة خمس مباريات وما زال الأهلي يتصدر ترتيب المسابقة 51 نقطة، ثم الهلال 46 نقطة وتبقى له مباراتان مؤجلتان، ثم الاتحاد في المركز الثالث 41 نقطة، والترجي في المركز الرابع 34 نقطة.

وتأتي مباراة الاتحاد والهلال كأقوى المباريات، حيث يسعى الهلال للمحافظة على سجله بدون أي خسارة في حين يبحث الاتحاد لحجز المركز الثالث يقود اللقاء الذي سيقام على صالة نادي الاتحاد بجدة 15. 4 عصراً.

ويحل الابتسام ضيفاً على الوحدة يقام اللقاء على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة 4.30 عصراً.

ويلتقي الجبلين والترجي على صالة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل.

ويلعب الفيصلي والهداية على صالة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة 4.15 عصراً.

ويلتقي السلام والموج على صالة وزارة الرياضة عند السادسة مساءً.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
04:51 PM

"الأهلي" يتصدر ترتيب المسابقة.. ومواجهة نارية تجمع "الهلال" و"الاتحاد" في دوري ممتاز الطائرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق، غداً الثلاثاء، منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة خمس مباريات وما زال الأهلي يتصدر ترتيب المسابقة 51 نقطة، ثم الهلال 46 نقطة وتبقى له مباراتان مؤجلتان، ثم الاتحاد في المركز الثالث 41 نقطة، والترجي في المركز الرابع 34 نقطة.

وتأتي مباراة الاتحاد والهلال كأقوى المباريات، حيث يسعى الهلال للمحافظة على سجله بدون أي خسارة في حين يبحث الاتحاد لحجز المركز الثالث يقود اللقاء الذي سيقام على صالة نادي الاتحاد بجدة 15. 4 عصراً.

ويحل الابتسام ضيفاً على الوحدة يقام اللقاء على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة 4.30 عصراً.

ويلتقي الجبلين والترجي على صالة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل.

ويلعب الفيصلي والهداية على صالة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة 4.15 عصراً.

ويلتقي السلام والموج على صالة وزارة الرياضة عند السادسة مساءً.

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