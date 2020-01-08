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كأس آسيا تحت 23 عامًا: تايلاند يكسب البحرين بخماسية.. العراق يتعادل

كسب منتخب تايلاند نظيره البحرين 5-0 في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، التي انطلقت اليوم في تايلاند.

وتقدم المنتخب التايلاندي في الدقيقة 11 عن طريق سوبيهنات مونيتا، وفي الدقيقة 47 سجل سوبشاك الهدف الثاني للمنتخب التايلاندي.


وعاد سوبينهات ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 77.

وأضاف يارونساك ونجورن الهدف الرابع في الدقيقة 88، ثم نجح اللاعب ذاته في إضافة الهدف الخامس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وكان العراق قد تعادل مع نظيره أستراليا 1-1 لحساب ذات المجموعة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من البطولة إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو.

كأس آسيا تحت 23 عاماً تايلاند البحرين

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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كأس آسيا تحت 23 عامًا: تايلاند يكسب البحرين بخماسية.. العراق يتعادل
سبق

كسب منتخب تايلاند نظيره البحرين 5-0 في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، التي انطلقت اليوم في تايلاند.

وتقدم المنتخب التايلاندي في الدقيقة 11 عن طريق سوبيهنات مونيتا، وفي الدقيقة 47 سجل سوبشاك الهدف الثاني للمنتخب التايلاندي.


وعاد سوبينهات ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 77.

وأضاف يارونساك ونجورن الهدف الرابع في الدقيقة 88، ثم نجح اللاعب ذاته في إضافة الهدف الخامس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وكان العراق قد تعادل مع نظيره أستراليا 1-1 لحساب ذات المجموعة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من البطولة إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
07:26 PM

كأس آسيا تحت 23 عامًا: تايلاند يكسب البحرين بخماسية.. العراق يتعادل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسب منتخب تايلاند نظيره البحرين 5-0 في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، التي انطلقت اليوم في تايلاند.

وتقدم المنتخب التايلاندي في الدقيقة 11 عن طريق سوبيهنات مونيتا، وفي الدقيقة 47 سجل سوبشاك الهدف الثاني للمنتخب التايلاندي.


وعاد سوبينهات ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 77.

وأضاف يارونساك ونجورن الهدف الرابع في الدقيقة 88، ثم نجح اللاعب ذاته في إضافة الهدف الخامس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وكان العراق قد تعادل مع نظيره أستراليا 1-1 لحساب ذات المجموعة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من البطولة إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو.

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