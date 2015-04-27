النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 983 خلال الـ24 ساعة الماضية

"صحة الطائف" ترصد السلوكيات وتؤكد أهمية الإجراءات الوقائية

"دغريري": الوقوف على أكثر من 200 موقع.. وتحرير مخالفات

وقفت اللجان المختصة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بما فيها "صحة الطائف" والأمانة وبعض الجهات الحكومية الأخرى خلال الأيام الماضية من خلال حملة رصد ميدانية شملت العديد من المواقع من بينها 137 محلاً تجاريًا و32 مطعمًا و6 كافيهات و23 مسجدًا و5 مولات تجارية و3 أماكن ترفيه؛ وذلك لمتابعة تطبيق البرتوكولات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال منع التجمعات والزحام داخل المحال، والالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق بروتوكولات.

وقال مدير إدارة التوعية بصحة الطائف تركي دغريري: شهدت الحملة تحرير مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامة، فيما قدمت فرق الصحة رسائل توعوية للمواطنين والمقيمين، شُدِّد فيها على أهمية الالتزام بالإجراءات والإرشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

يُشار إلى أن للحملات المكثفة التي تنفذها الجهات المعنية بالطائف الأثر الإيجابي في بث الوعي لدى المواطن والمقيم نحو التقيد بالاحترازات الوقائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة الطائف" ترصد السلوكيات وتؤكد أهمية الإجراءات الوقائية
سبق

وقفت اللجان المختصة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بما فيها "صحة الطائف" والأمانة وبعض الجهات الحكومية الأخرى خلال الأيام الماضية من خلال حملة رصد ميدانية شملت العديد من المواقع من بينها 137 محلاً تجاريًا و32 مطعمًا و6 كافيهات و23 مسجدًا و5 مولات تجارية و3 أماكن ترفيه؛ وذلك لمتابعة تطبيق البرتوكولات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال منع التجمعات والزحام داخل المحال، والالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق بروتوكولات.

وقال مدير إدارة التوعية بصحة الطائف تركي دغريري: شهدت الحملة تحرير مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامة، فيما قدمت فرق الصحة رسائل توعوية للمواطنين والمقيمين، شُدِّد فيها على أهمية الالتزام بالإجراءات والإرشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

يُشار إلى أن للحملات المكثفة التي تنفذها الجهات المعنية بالطائف الأثر الإيجابي في بث الوعي لدى المواطن والمقيم نحو التقيد بالاحترازات الوقائية.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
03:48 PM

"صحة الطائف" ترصد السلوكيات وتؤكد أهمية الإجراءات الوقائية

"دغريري": الوقوف على أكثر من 200 موقع.. وتحرير مخالفات

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
228

وقفت اللجان المختصة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بما فيها "صحة الطائف" والأمانة وبعض الجهات الحكومية الأخرى خلال الأيام الماضية من خلال حملة رصد ميدانية شملت العديد من المواقع من بينها 137 محلاً تجاريًا و32 مطعمًا و6 كافيهات و23 مسجدًا و5 مولات تجارية و3 أماكن ترفيه؛ وذلك لمتابعة تطبيق البرتوكولات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال منع التجمعات والزحام داخل المحال، والالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق بروتوكولات.

وقال مدير إدارة التوعية بصحة الطائف تركي دغريري: شهدت الحملة تحرير مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامة، فيما قدمت فرق الصحة رسائل توعوية للمواطنين والمقيمين، شُدِّد فيها على أهمية الالتزام بالإجراءات والإرشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

يُشار إلى أن للحملات المكثفة التي تنفذها الجهات المعنية بالطائف الأثر الإيجابي في بث الوعي لدى المواطن والمقيم نحو التقيد بالاحترازات الوقائية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,412
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,238
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,752
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,684

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة