النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فهد بن جلوي" يشكر ولي العهد لدعمه رياضة الهجن

رفع الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على دعمه الدائم لرياضة الهجن.

وقال الأمير فهد بن جلوي: "باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن ومنسوبي الاتحاد وملاك ومحبي رياضة الهجن؛ نتقدم بالشكر والامتنان لسمو سيدي ولي العهد، على الدعم المقدم لسباقات الهجن، والتي تأتي امتداداً للدعم السخي والمستمر الذي يوليه سموه -أيده الله- لرياضة الهجن".

واعتبر الأمير فهد دعم سموه دعماً لرياضة الهجن وملاكها والمواطنين المهتمين بتلك الرياضة، مهنئاً جميع ملاك الهجن ومحبيها على هذا الدعم، ومقدما شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ لحرصه واهتمامه برياضة الهجن ومختلف الرياضات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فهد بن جلوي" يشكر ولي العهد لدعمه رياضة الهجن
سبق

رفع الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على دعمه الدائم لرياضة الهجن.

وقال الأمير فهد بن جلوي: "باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن ومنسوبي الاتحاد وملاك ومحبي رياضة الهجن؛ نتقدم بالشكر والامتنان لسمو سيدي ولي العهد، على الدعم المقدم لسباقات الهجن، والتي تأتي امتداداً للدعم السخي والمستمر الذي يوليه سموه -أيده الله- لرياضة الهجن".

واعتبر الأمير فهد دعم سموه دعماً لرياضة الهجن وملاكها والمواطنين المهتمين بتلك الرياضة، مهنئاً جميع ملاك الهجن ومحبيها على هذا الدعم، ومقدما شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ لحرصه واهتمامه برياضة الهجن ومختلف الرياضات.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
07:36 PM

"فهد بن جلوي" يشكر ولي العهد لدعمه رياضة الهجن

A A A
نافل السبيعي - الرياض
0
1,374

رفع الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على دعمه الدائم لرياضة الهجن.

وقال الأمير فهد بن جلوي: "باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن ومنسوبي الاتحاد وملاك ومحبي رياضة الهجن؛ نتقدم بالشكر والامتنان لسمو سيدي ولي العهد، على الدعم المقدم لسباقات الهجن، والتي تأتي امتداداً للدعم السخي والمستمر الذي يوليه سموه -أيده الله- لرياضة الهجن".

واعتبر الأمير فهد دعم سموه دعماً لرياضة الهجن وملاكها والمواطنين المهتمين بتلك الرياضة، مهنئاً جميع ملاك الهجن ومحبيها على هذا الدعم، ومقدما شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ لحرصه واهتمامه برياضة الهجن ومختلف الرياضات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,107
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,431
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,518
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,856

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة