النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الحج: إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين بالحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة

عبر الاتصال المرئي.."محكمة ينبع" تعقد أولى جلساتها في ظل جائحة كورونا

"الزميع" أشاد بجهود الوزارة في تيسير طرق التقاضي وسرعة الإجراءات

أشاد رئيس المحكمة العامة بمحافظة ينبع إبراهيم الزميع بجهود وزارة العدل في تيسير طرق التقاضي المرئي مما يُسهم في سرعة إجراءات التقاضي في ظل هذه الجائحة مثمنًا تعاون إدارة السجن خلال المحاكمة.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بعد أن عقدت المحكمة العامة بينبع أولى جلساتها من مقر السجن العام عبر الاتصال المرئي، حيث يأتي إطلاق هذه الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيد وتحسين تجربته ويستهدف مشروع المحاكمة عن بعد تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد لنقل السجناء من وإلى المحاكم مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة كما يأتي المشروع ضمن مسار الوزارة ونهجها التطويري في رقمنة خدماتها العدلية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
عبر الاتصال المرئي.."محكمة ينبع" تعقد أولى جلساتها في ظل جائحة كورونا
سبق

أشاد رئيس المحكمة العامة بمحافظة ينبع إبراهيم الزميع بجهود وزارة العدل في تيسير طرق التقاضي المرئي مما يُسهم في سرعة إجراءات التقاضي في ظل هذه الجائحة مثمنًا تعاون إدارة السجن خلال المحاكمة.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بعد أن عقدت المحكمة العامة بينبع أولى جلساتها من مقر السجن العام عبر الاتصال المرئي، حيث يأتي إطلاق هذه الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيد وتحسين تجربته ويستهدف مشروع المحاكمة عن بعد تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد لنقل السجناء من وإلى المحاكم مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة كما يأتي المشروع ضمن مسار الوزارة ونهجها التطويري في رقمنة خدماتها العدلية.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
10:53 PM

عبر الاتصال المرئي.."محكمة ينبع" تعقد أولى جلساتها في ظل جائحة كورونا

"الزميع" أشاد بجهود الوزارة في تيسير طرق التقاضي وسرعة الإجراءات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
1
1,283

أشاد رئيس المحكمة العامة بمحافظة ينبع إبراهيم الزميع بجهود وزارة العدل في تيسير طرق التقاضي المرئي مما يُسهم في سرعة إجراءات التقاضي في ظل هذه الجائحة مثمنًا تعاون إدارة السجن خلال المحاكمة.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بعد أن عقدت المحكمة العامة بينبع أولى جلساتها من مقر السجن العام عبر الاتصال المرئي، حيث يأتي إطلاق هذه الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيد وتحسين تجربته ويستهدف مشروع المحاكمة عن بعد تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد لنقل السجناء من وإلى المحاكم مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة كما يأتي المشروع ضمن مسار الوزارة ونهجها التطويري في رقمنة خدماتها العدلية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,322
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,188
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,084
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,469

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري
شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة