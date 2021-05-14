8 مدن حزينة حول العالم لتأجيل فعاليات أسطورية.. "سبق" ترصدها

في قائمة لونلي بلانيت الأفضل عالمياً في تسجيل آراء السياح حول العالم

أصاب فيروس كورونا الذي انتشر في العالم منذ يناير 2020 العديد من المدن العالمية التي أعدّت العدة لافتتاح العديد من الفعاليات الأسطورية بها في هذا العام، ووصلت الاستعدادات إلى قرب خط النهاية، ولكن وبسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا أوقف كل شيء.

وفي سياق التقرير التالي ترصد "سبق" أبرز المدن السياحية العالمية التي وُصفت بالحزينة؛ بسبب تأجيل أبرز الأحداث فيها في عام 2020؛ بسبب الفيروس، بينما وصفها موقع لونلي بلانيت الأشهر في تسجيل آراء السياح حول العالم والوجهات السياحية

سالزبورغ النمساوية

توصف مدينة سالزبورغ بكونها "سارقة القلوب"، والسبب وراء اختيارها على رأس قائمة المدن لعام 2020 هو الذكرى المئوية لتأسيسها، ما سيجعل المدينة النمساوية مركزاً للعديد من المعارض والأحداث الفنية الخاصة التي تم التخطيط لإقامتها بالحي القديم لها، ولكن تم تأجيل معظم الفعاليات بسبب جائحة كورونا في النمسا والعالم.

واشنطن

تحتفل واشنطن هذا العام في بمرور 100 عام على تعديل الدستور الأمريكي، بما يضمن حق المرأة للتصويت في الانتخابات، وكان من المعد سلفاً أن تستضيف العاصمة الأمريكية العديد من الأحداث لهذه المناسبة، ولكن تم تأجيل بعض الاحتفالات جراء انتشار فيروس كورونا.

القاهرة

كان من المخطط أن يفتح المتحف المصري الكبير أبوابه للزائرين 2020، حيث سيكون المتحف الجديد المقر الدائم للفرعون المصري توت عنخ أمون وكنوزه، كما سيكون من الأسهل الوصول للمتحف وأهرامات الجيزة بجواره وباقي أنحاء مدينتي القاهرة والجيزة عقب الانتهاء قريباً من مطار "أبوالهول"، المخطط تخصيصه للرحلات الداخلية، والقريب من موقع المتحف الجديد، ولكن تأجل الافتتاح للعام 2021.

غالوي الأيرلندية

هي المدينة "البوهيمية بامتياز" تعتبر وجهة مفضلة لدى الأوروبيين خلال عام 2020، وستكون المدينة الواقعة بغرب أيرلندا عاصمة الثقافة الأوروبية 2020، ما كان سيجعلها مركزاً للعديد من الأحداث الثقافية والفنية طوال العام، ولكن أوقف فيروس كورونا تلك الاحتفالات.

بون الألمانية

عندما حل عام 2020 كان مخططاً أن تعود الأضواء إلى بون العاصمة الألمانية السابقة بمناسبة الذكرى الـ250 لميلاد الموسيقار لودفيغ فان بيتهوفن، ويمكن لزائري المدينة الاستمتاع بجولة في منزل الموسيقار الألماني، وكان الاحتفال هو شعار السياحة الألمانية في هذا العام، ولكن تأجل كل شيء بسبب فيروس كورونا.

لاباز البوليفية

كان لدى المدينة طموح كبير في عام 2020 خاصة عقب الإعلان عن أنها تمتلك أكبر شبكة للسيارات الإلكترونية بالعالم؛ وكان هناك قائمة من الفعاليات، ولكن تأجلت وربما تحولت إلى احتفالات افتراضية.

فانكوفر الكندية

تأخذ المدينة الواقعة بين الجبال والبحر التزاماتها نحو حماية البيئة بجدية، فهي تضم اليوم شبكة متسعة لركوب الدراجة والسير، كما ستشهد المدينة العام القادم ثمار خطة "2020"، عقب استثمارات كبيرة بقطاع المواصلات العامة وزراعة الأشجار، ولكن تأجلت الاحتفالات بسبب الفيروس.

دبي

كان مخططاً أن تشهد مدينة دبي افتتاح العديد من المشاريع الكبيرة أبرزها إكسبو 2020 لمدة ستة أشهر حيث تعرض 190 دولة نماذج للاستدامة، بالإضافة إلى افتتاح شاطئ يصل طوله إلى ميلين ومنتجع ذي طابع أوروبي على جزر صناعية يحمل اسم "العالم"، ولكن ومع الانتشار الواسع للفيروس توقف كل شيء وتأجل إلى عام 2021.