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الكتلة الباردة "قطبية المنشأ" تزداد تأثيرًا في المملكة.. "الصفر" يهيمن بمناطق واسعة

البرد يشتد في الليالي القادمة وتتعمق بشكل إضافي مما يعني المزيد من الانخفاض

بدأت موجة البرد الشديدة بالتأثير على المملكة منذ يوم أمس الأحد، مع توقعات بتعمق هذه الكتلة الباردة بشكل إضافي خلال الـ48 ساعة القادمة.

وذكر موقع "طقس العرب" اليوم، أنه وبالرغم من البرودة الشديدة وتساقط الثلوج الذي تأثر به القطاع الشمالي من المملكة الليلة الماضية ونهار اليوم الاثنين؛ إلا أن الكتلة الهوائية الباردة والتي تُصنف بأنها "قُطبية المنشأ" ستتعمق بشكل إضافي في أجواء المملكة، مما يعني المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة لتكون حول الصفر المئوي في مناطق واسعة.

ويُتوقع أن تسجل كل من تبوك والجوف والحدود الشمالية ليلة الاثنين- الثلاثاء، درجات حرارة ما بين الصفر المئوي إلى درجة واحدة فقط تحت الصفر، في حين تكون ما بين 0-2 في حائل، و4 درجات في القصيم، و7 درجات في شمال منطقة الرياض، و11 داخل مدينة الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكتلة الباردة "قطبية المنشأ" تزداد تأثيرًا في المملكة.. "الصفر" يهيمن بمناطق واسعة
سبق

بدأت موجة البرد الشديدة بالتأثير على المملكة منذ يوم أمس الأحد، مع توقعات بتعمق هذه الكتلة الباردة بشكل إضافي خلال الـ48 ساعة القادمة.

وذكر موقع "طقس العرب" اليوم، أنه وبالرغم من البرودة الشديدة وتساقط الثلوج الذي تأثر به القطاع الشمالي من المملكة الليلة الماضية ونهار اليوم الاثنين؛ إلا أن الكتلة الهوائية الباردة والتي تُصنف بأنها "قُطبية المنشأ" ستتعمق بشكل إضافي في أجواء المملكة، مما يعني المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة لتكون حول الصفر المئوي في مناطق واسعة.

ويُتوقع أن تسجل كل من تبوك والجوف والحدود الشمالية ليلة الاثنين- الثلاثاء، درجات حرارة ما بين الصفر المئوي إلى درجة واحدة فقط تحت الصفر، في حين تكون ما بين 0-2 في حائل، و4 درجات في القصيم، و7 درجات في شمال منطقة الرياض، و11 داخل مدينة الرياض.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
03:33 PM

الكتلة الباردة "قطبية المنشأ" تزداد تأثيرًا في المملكة.. "الصفر" يهيمن بمناطق واسعة

البرد يشتد في الليالي القادمة وتتعمق بشكل إضافي مما يعني المزيد من الانخفاض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت موجة البرد الشديدة بالتأثير على المملكة منذ يوم أمس الأحد، مع توقعات بتعمق هذه الكتلة الباردة بشكل إضافي خلال الـ48 ساعة القادمة.

وذكر موقع "طقس العرب" اليوم، أنه وبالرغم من البرودة الشديدة وتساقط الثلوج الذي تأثر به القطاع الشمالي من المملكة الليلة الماضية ونهار اليوم الاثنين؛ إلا أن الكتلة الهوائية الباردة والتي تُصنف بأنها "قُطبية المنشأ" ستتعمق بشكل إضافي في أجواء المملكة، مما يعني المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة لتكون حول الصفر المئوي في مناطق واسعة.

ويُتوقع أن تسجل كل من تبوك والجوف والحدود الشمالية ليلة الاثنين- الثلاثاء، درجات حرارة ما بين الصفر المئوي إلى درجة واحدة فقط تحت الصفر، في حين تكون ما بين 0-2 في حائل، و4 درجات في القصيم، و7 درجات في شمال منطقة الرياض، و11 داخل مدينة الرياض.

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