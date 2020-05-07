"رِفاء" تقدم 4000 سلة غذائية لسكان حي النكاسة المحجور

ضمن حملة "بِرًا بمكة" وبمتابعة مركز التنمية الاجتماعية

ضمن جهود جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة (رِفاء) وبمتابعة مركز التنمية الاجتماعية، بدأت الجمعية في تقديم (4000) سلة غذائية لسكان حي النكاسة المحجور.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ فهد باجحلان أن الجمعية تستكمل جهودها في حملة (بِرًا بمكة) التي وجّه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز لتخفيف آثار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن الجمعية اعتمدت تقديم ما يزيد على (4000) سلة غذائية لـ (2000) أسرة في أحياء العزيزية والعوالي والهجرة، بالإضافة لـ (220) سلة غذائية قدمتها لممثل الجالية السودانية تم توزيعها على الأسر في حيي العوالي والحسينية.

وتعمل حاليًا على تقديم (4000) سلة غذائية متكاملة لسكان حي النكاسة المحجور، مشيرًا إلى أن الجمعية تنسق مع مراكز الأحياء واللجان العاملة في تقديم هذه السلال بإشراف مركز التنمية الاجتماعية وفق الخطة المعتمدة لتقديم هذه السلال من مقام إمارة المنطقة.

يُذكر أن مجموع ما اعتمدته الجمعية في هذه الحملة يصل إلى (10) آلاف سلة غذائية بالإضافة إلى عددٍ من البرامج واللقاءات التثقيفية التي نفذت عن بعد.