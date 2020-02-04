"الحصيني": بداية "بذرة الست" الجمعة.. وهذه المناطق تشهد أمطاراً خلال الـ 36 ساعة القادمة

قال إنها فترة صالحة لجميع المزروعات شتوية كانت أو صيفية وقلما تفشل فيها البذور

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن يوم الجمعة القادم الموافق ١٤٤١/٦/١٣هـ هو أول أيام "بذرة الست"، وهي ثلاثة أيام من آخر الشبط، وثلاثة أيام من العقرب الأولى التي تبدأ يوم الاثنين القادم ويوافق ١٤٤١/٦/١٦هـ، مبيناً أنها فترة صالحة لجميع المزروعات شتوية كانت أو صيفية قلما تفشل فيها البذور بسبب أن الظروف الجوية ملائمة لذلك.

وتفصيلاً، توقع "الحصيني" خلال الـ ٣٦ ساعة القادمة من ليلة الأربعاء هذه الليلة، ويوم غدٍ الأربعاء، بإذن الله تعالى ستشهد هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان شرقها وسواحلها، وتمتد - إن شاء الله – على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية مع نشاط متوسط للرياح.