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مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021

عشرات القتلى والمصابين في انفجار داخل مسجد بقندهار جنوبي أفغانستان

وقع انفجارٌ هزّ، اليوم الجمعة، مسجداً شيعياً في مدينة قندهار- جنوبي أفغانستان، أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر صحي تأكيده أن الانفجار خلف 33 قتيلاً و72 جريحاً على الأقل، بينما تحدثت منصة Herat times الإعلامية الأفغانية، عن 37 قتيلاً و67 جريحاً.

وسائل إعلام محلية ودولية، أفادت بأن الانفجار دوى وسط حشدٍ من المصلين داخل المسجد، مثلما حصل قبل أسبوع في حسينية أخرى في مدينة خان أباد بولاية قندوز- شمالي البلاد، حيث أودى هجوم مماثل بأرواح 120 شخصاً على الأقل، حسب بعض التقارير.

وقال مصدر محلي مطلع على الوضع في قندهار لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن الحديث يدور عن تفجير انتحاري.

المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة التي شكّلتها حركة "طالبان"، سعيد خوستي؛ قال على حسابه في "تويتر"، سقوط قتلى وجرحى من جرّاء الانفجار، مشيراً إلى أن عناصر للقوات الخاصة التابعة للحركة وصلت إلى موقع الحادث بهدف "تحديد طبيعة الحادث وتقديم المسؤولين إلى العدالة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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عشرات القتلى والمصابين في انفجار داخل مسجد بقندهار جنوبي أفغانستان
سبق

وقع انفجارٌ هزّ، اليوم الجمعة، مسجداً شيعياً في مدينة قندهار- جنوبي أفغانستان، أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر صحي تأكيده أن الانفجار خلف 33 قتيلاً و72 جريحاً على الأقل، بينما تحدثت منصة Herat times الإعلامية الأفغانية، عن 37 قتيلاً و67 جريحاً.

وسائل إعلام محلية ودولية، أفادت بأن الانفجار دوى وسط حشدٍ من المصلين داخل المسجد، مثلما حصل قبل أسبوع في حسينية أخرى في مدينة خان أباد بولاية قندوز- شمالي البلاد، حيث أودى هجوم مماثل بأرواح 120 شخصاً على الأقل، حسب بعض التقارير.

وقال مصدر محلي مطلع على الوضع في قندهار لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن الحديث يدور عن تفجير انتحاري.

المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة التي شكّلتها حركة "طالبان"، سعيد خوستي؛ قال على حسابه في "تويتر"، سقوط قتلى وجرحى من جرّاء الانفجار، مشيراً إلى أن عناصر للقوات الخاصة التابعة للحركة وصلت إلى موقع الحادث بهدف "تحديد طبيعة الحادث وتقديم المسؤولين إلى العدالة".

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
03:21 PM

عشرات القتلى والمصابين في انفجار داخل مسجد بقندهار جنوبي أفغانستان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع انفجارٌ هزّ، اليوم الجمعة، مسجداً شيعياً في مدينة قندهار- جنوبي أفغانستان، أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر صحي تأكيده أن الانفجار خلف 33 قتيلاً و72 جريحاً على الأقل، بينما تحدثت منصة Herat times الإعلامية الأفغانية، عن 37 قتيلاً و67 جريحاً.

وسائل إعلام محلية ودولية، أفادت بأن الانفجار دوى وسط حشدٍ من المصلين داخل المسجد، مثلما حصل قبل أسبوع في حسينية أخرى في مدينة خان أباد بولاية قندوز- شمالي البلاد، حيث أودى هجوم مماثل بأرواح 120 شخصاً على الأقل، حسب بعض التقارير.

وقال مصدر محلي مطلع على الوضع في قندهار لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن الحديث يدور عن تفجير انتحاري.

المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة التي شكّلتها حركة "طالبان"، سعيد خوستي؛ قال على حسابه في "تويتر"، سقوط قتلى وجرحى من جرّاء الانفجار، مشيراً إلى أن عناصر للقوات الخاصة التابعة للحركة وصلت إلى موقع الحادث بهدف "تحديد طبيعة الحادث وتقديم المسؤولين إلى العدالة".

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