لقي 3 أشخاص مصرعهم وإصابة شخصين آخرين، في حادث مروري على طريق الساحل القديم "مكة - الليث".
وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة، عصر أمس، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم على طريق الشعيبة بالتحديد أمام محطة 5 نجوم وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود 3 حالات وفاة وإصابتين خطيرتين.
وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابَين ونُقلا إلى مستشفى النور التخصصي.
مصرع 3 وإصابة 2 في حادث تصادم على طريق "مكة - الليث"
عبدالرزاق البجاليسبق2020-07-12
لقي 3 أشخاص مصرعهم وإصابة شخصين آخرين، في حادث مروري على طريق الساحل القديم "مكة - الليث".
وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة، عصر أمس، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم على طريق الشعيبة بالتحديد أمام محطة 5 نجوم وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود 3 حالات وفاة وإصابتين خطيرتين.
وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابَين ونُقلا إلى مستشفى النور التخصصي.
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
08:39 AM
مصرع 3 وإصابة 2 في حادث تصادم على طريق "مكة - الليث"
لقي 3 أشخاص مصرعهم وإصابة شخصين آخرين، في حادث مروري على طريق الساحل القديم "مكة - الليث".
وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة، عصر أمس، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم على طريق الشعيبة بالتحديد أمام محطة 5 نجوم وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود 3 حالات وفاة وإصابتين خطيرتين.
وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابَين ونُقلا إلى مستشفى النور التخصصي.