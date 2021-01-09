سقوط "ناشل امرأة الرالي" وسارقو سيارة الأموال.. جناة في قبضة "الأمن العام"

بينهم مواطنان أطلقا الأعيرة أثناء القيادة.. وآخرُ أضرَمَ النيران بجهازيْ صرّاف آلي

نشر "الأمن العام" تفاصيل إلقاء القبض على مرتكبي عدد من الجرائم؛ حيث أفاد بالقبض على مواطن يقوم بنشل امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي دكار.

وقال "الأمن العام": "تم القبض على مواطنين يطلقان أعيرة نارية في الهواء أثناء قيادتهما لمركبتيهما في أحد الطرق العامة، كما تم القبض على مواطنين سرقا مركبتين وقاداهما إلى خارج المدينة وأشعلا النيران فيهما لإخفاء معالمهما وعدم التعرف على مَن قام بسرقتهما".

وأضاف: "تم القبض على خمسة مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم امتهنوا من خلالها سرقة المركبات وتفكيك أجزائها وسرقة اللوحات واستخدامها في ارتكاب جرائمهم، كما تم القبض على مواطن يُقدم على إضرام النيران عمدًا في جهازين للصراف الآلي وإتلافهما؛ وذلك بسكب مادة بترولية على منفذ استلام الأموال".

وأردف: "تم القبض على خمسة أشخاص من موظفي إحدى الشركات الأمنية ثبت تواطؤهم في سرقة مبلغ مليون ريال من سيارة لنقل الأموال".

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