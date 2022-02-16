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المواجهة الكبرى مع "بايلي" .. أول نزال نسائي على لقب "سماك داون" بالرياض

مقابلة هي الثانية لعرض تقيمه "WWE" بالسعودية بعد لقاء النجمتين "إيفانز" و"نتاليا"

أعلنت منظمة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، إقامة أول نزال نسائي على لقب "SmackDown" للسيدات في عرض "Super Show-Down" السعودية 2020 الذي سينطلق الخميس 27 فبراير الجاري في الرياض.

وسيجمع النزال ما بين الفائزة من المواجهة الكبرى بين النجمة كارميلا والنجمة نايومي التي سيتم تحديدها في عرض SmackDown الأسبوع المقبل، مع النجمة "بايلي" حاملة لقب البطولة لتحديد بطلة "سماك داون" للسيدات لعام 2020 في عرض "سوبر شو داون" السعودية.

وبحسب "روسيا اليوم"، كانت هناك مواجهة كبرى في حلقة عرض "سماك داون" الخميس، على لقب بطولة السيدات بين النجمة بايلي؛ حاملة لقب البطولة، والنجمة كارميلا؛ وفي هذه المواجهة قامت النجمة بايلي؛ بالتلاعب بنتيجة المواجهة، حيث وضعت قدمها فوق الحلبة في أثناء تثبيت النجمة كارميلا؛ الأمر الذي أدى إلى إقامة مواجهة كبرى على لقب بطولة السيدات في "سوبر شوداون" السعودية 2020.

يُشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تقام فيها مواجهة نسائية في عرض تقيمه WWE بالسعودية، حيث كانت المواجهة الأولى بين النجمتين لايسي إيفانز؛ والمصارعة الخبيرة نتاليا.

سماك داون الرياض منظمة المصارعة العالمية الترفيهية WWE

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المواجهة الكبرى مع "بايلي" .. أول نزال نسائي على لقب "سماك داون" بالرياض
سبق

أعلنت منظمة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، إقامة أول نزال نسائي على لقب "SmackDown" للسيدات في عرض "Super Show-Down" السعودية 2020 الذي سينطلق الخميس 27 فبراير الجاري في الرياض.

وسيجمع النزال ما بين الفائزة من المواجهة الكبرى بين النجمة كارميلا والنجمة نايومي التي سيتم تحديدها في عرض SmackDown الأسبوع المقبل، مع النجمة "بايلي" حاملة لقب البطولة لتحديد بطلة "سماك داون" للسيدات لعام 2020 في عرض "سوبر شو داون" السعودية.

وبحسب "روسيا اليوم"، كانت هناك مواجهة كبرى في حلقة عرض "سماك داون" الخميس، على لقب بطولة السيدات بين النجمة بايلي؛ حاملة لقب البطولة، والنجمة كارميلا؛ وفي هذه المواجهة قامت النجمة بايلي؛ بالتلاعب بنتيجة المواجهة، حيث وضعت قدمها فوق الحلبة في أثناء تثبيت النجمة كارميلا؛ الأمر الذي أدى إلى إقامة مواجهة كبرى على لقب بطولة السيدات في "سوبر شوداون" السعودية 2020.

يُشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تقام فيها مواجهة نسائية في عرض تقيمه WWE بالسعودية، حيث كانت المواجهة الأولى بين النجمتين لايسي إيفانز؛ والمصارعة الخبيرة نتاليا.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
11:01 AM

المواجهة الكبرى مع "بايلي" .. أول نزال نسائي على لقب "سماك داون" بالرياض

مقابلة هي الثانية لعرض تقيمه "WWE" بالسعودية بعد لقاء النجمتين "إيفانز" و"نتاليا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، إقامة أول نزال نسائي على لقب "SmackDown" للسيدات في عرض "Super Show-Down" السعودية 2020 الذي سينطلق الخميس 27 فبراير الجاري في الرياض.

وسيجمع النزال ما بين الفائزة من المواجهة الكبرى بين النجمة كارميلا والنجمة نايومي التي سيتم تحديدها في عرض SmackDown الأسبوع المقبل، مع النجمة "بايلي" حاملة لقب البطولة لتحديد بطلة "سماك داون" للسيدات لعام 2020 في عرض "سوبر شو داون" السعودية.

وبحسب "روسيا اليوم"، كانت هناك مواجهة كبرى في حلقة عرض "سماك داون" الخميس، على لقب بطولة السيدات بين النجمة بايلي؛ حاملة لقب البطولة، والنجمة كارميلا؛ وفي هذه المواجهة قامت النجمة بايلي؛ بالتلاعب بنتيجة المواجهة، حيث وضعت قدمها فوق الحلبة في أثناء تثبيت النجمة كارميلا؛ الأمر الذي أدى إلى إقامة مواجهة كبرى على لقب بطولة السيدات في "سوبر شوداون" السعودية 2020.

يُشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تقام فيها مواجهة نسائية في عرض تقيمه WWE بالسعودية، حيث كانت المواجهة الأولى بين النجمتين لايسي إيفانز؛ والمصارعة الخبيرة نتاليا.

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