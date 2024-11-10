النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

﻿"الشهراني" إلى رتبة ملازم أول بحرس الحدود

صدر الأمر السامي الكريم بترقية الملازم مشاري بن علي آل شاهر الشهراني، أحد منسوبي المديرية العامة لحرس الحدود، إلى رتبة ملازم أول.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
﻿"الشهراني" إلى رتبة ملازم أول بحرس الحدود
سبق

صدر الأمر السامي الكريم بترقية الملازم مشاري بن علي آل شاهر الشهراني، أحد منسوبي المديرية العامة لحرس الحدود، إلى رتبة ملازم أول.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
09:20 PM

﻿"الشهراني" إلى رتبة ملازم أول بحرس الحدود

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
159

صدر الأمر السامي الكريم بترقية الملازم مشاري بن علي آل شاهر الشهراني، أحد منسوبي المديرية العامة لحرس الحدود، إلى رتبة ملازم أول.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,699
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,976
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,159
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,183

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة