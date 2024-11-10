صدر الأمر السامي الكريم بترقية الملازم مشاري بن علي آل شاهر الشهراني، أحد منسوبي المديرية العامة لحرس الحدود، إلى رتبة ملازم أول.
"الشهراني" إلى رتبة ملازم أول بحرس الحدود
صدر الأمر السامي الكريم بترقية الملازم مشاري بن علي آل شاهر الشهراني، أحد منسوبي المديرية العامة لحرس الحدود، إلى رتبة ملازم أول.
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"الشهراني" إلى رتبة ملازم أول بحرس الحدودصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-10
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
09:20 PM
"الشهراني" إلى رتبة ملازم أول بحرس الحدود
صدر الأمر السامي الكريم بترقية الملازم مشاري بن علي آل شاهر الشهراني، أحد منسوبي المديرية العامة لحرس الحدود، إلى رتبة ملازم أول.
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