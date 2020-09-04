أمانة الجوف تُواصل حملات معالجة التشوه البصري

من خلال جولات ميدانية للفِرَق المتخصصة

واصلت أمانة منطقة الجوف، حملاتها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مختلف البلديات التابعة، من خلال جولات ميدانية للفِرَق المختصة.

وتشمل المهام إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والعشوائية والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، بالإضافة إلى أعمال النظافة.

كما تتضمن الأعمال: رفع السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة، وإصلاح الحفر في الطرقات، إلى جانب صيانة الأرصفة المتهالكة.

وأشارت الأمانة إلى استمرار أعمال رصد ورفع السيارات الخربة، وأوضحت أنه يتم إشعار ملاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة على السيارات، ومنحهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميًّا، كما تواصل الفِرَق المختصة جهودها لرفع الأنقاض ومخلفات البناء في الأحياء والساحات والمواقع العامة والأراضي الفضاء.

وأكد المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، حرص الأمانة على تحسين المشهد الحضري ومعالجة كافة أشكال التشوه البصري في الأحياء والشوارع والساحات العامة.

كما حذّرت أمانة الجوف من رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، وأهابت بكل المواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.