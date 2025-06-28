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خبراء التحالف والجيش اليمني يتلفون 37 ألف لغم زرعها "الحوثي" بحجة

فيما أكد "الروحاني" استمرار عمليات التطهير لتأمين حياة المواطنين العائدين

أتلفت فرق الهندسية العسكرية التابعة للجيش الوطني اليمني بالتعاون مع خبراء ألغام من قوات التحالف العربي، صباح اليوم الجمعة، آلاف العبوات والألغام المتنوعة، كانت زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من مدينة حرض ومزارع النسيم والخضراء والقرى المجاورة لها بمحافظة حجة.

وقال رئيس شعبة الهندسة العسكرية بالمنطقة العسكرية الخامسة العميد ياسر الروحاني: إن الفرق الهندسية أتلفت نحو خمسة آلاف عبوة ولغم متنوع المهام والأحجام والصناعات، بعد أن نزعتها خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح "الروحاني" أن إجمالي ما تم انتزاعه من قبل الفرق الهندسية بلغ ٣٧ ألف لغم في كلٍّ من مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس، وأجزاء من مستبأ، مؤكداً استمرار فرق الهندسة في تطهير حقول الألغام الحوثية لتأمين حياة المواطنين العائدين لقراهم ومزارعهم.


وتعد هذه العملية السابعةَ التي يتم فيها إتلاف الألغام في المنطقة العسكرية الخامسة منذ نحو ثلاث سنوات، والثانية خلال العام الجاري.


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خبراء التحالف والجيش اليمني يتلفون 37 ألف لغم زرعها "الحوثي" بحجة
سبق

أتلفت فرق الهندسية العسكرية التابعة للجيش الوطني اليمني بالتعاون مع خبراء ألغام من قوات التحالف العربي، صباح اليوم الجمعة، آلاف العبوات والألغام المتنوعة، كانت زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من مدينة حرض ومزارع النسيم والخضراء والقرى المجاورة لها بمحافظة حجة.

وقال رئيس شعبة الهندسة العسكرية بالمنطقة العسكرية الخامسة العميد ياسر الروحاني: إن الفرق الهندسية أتلفت نحو خمسة آلاف عبوة ولغم متنوع المهام والأحجام والصناعات، بعد أن نزعتها خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح "الروحاني" أن إجمالي ما تم انتزاعه من قبل الفرق الهندسية بلغ ٣٧ ألف لغم في كلٍّ من مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس، وأجزاء من مستبأ، مؤكداً استمرار فرق الهندسة في تطهير حقول الألغام الحوثية لتأمين حياة المواطنين العائدين لقراهم ومزارعهم.


وتعد هذه العملية السابعةَ التي يتم فيها إتلاف الألغام في المنطقة العسكرية الخامسة منذ نحو ثلاث سنوات، والثانية خلال العام الجاري.


28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
06:38 PM

خبراء التحالف والجيش اليمني يتلفون 37 ألف لغم زرعها "الحوثي" بحجة

فيما أكد "الروحاني" استمرار عمليات التطهير لتأمين حياة المواطنين العائدين

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فهد كاملي - جازان
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أتلفت فرق الهندسية العسكرية التابعة للجيش الوطني اليمني بالتعاون مع خبراء ألغام من قوات التحالف العربي، صباح اليوم الجمعة، آلاف العبوات والألغام المتنوعة، كانت زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من مدينة حرض ومزارع النسيم والخضراء والقرى المجاورة لها بمحافظة حجة.

وقال رئيس شعبة الهندسة العسكرية بالمنطقة العسكرية الخامسة العميد ياسر الروحاني: إن الفرق الهندسية أتلفت نحو خمسة آلاف عبوة ولغم متنوع المهام والأحجام والصناعات، بعد أن نزعتها خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح "الروحاني" أن إجمالي ما تم انتزاعه من قبل الفرق الهندسية بلغ ٣٧ ألف لغم في كلٍّ من مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس، وأجزاء من مستبأ، مؤكداً استمرار فرق الهندسة في تطهير حقول الألغام الحوثية لتأمين حياة المواطنين العائدين لقراهم ومزارعهم.


وتعد هذه العملية السابعةَ التي يتم فيها إتلاف الألغام في المنطقة العسكرية الخامسة منذ نحو ثلاث سنوات، والثانية خلال العام الجاري.


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