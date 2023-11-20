"الجدعان": الملك حريص على توزان الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية

نوه بمضامين الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه بمجلس الشورى

نوّه وزير المالية محمد الجدعان بمضامين الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأكد الوزير "الجدعان" في تصريح لـوكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حريص على استمرار الحكومة في دعم التنمية والمواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الخطاب كان واضحاً جداً في استمرار الحكومة في دعم التنمية ورفع مستوى الخدمات للمواطنين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتنمية الاقتصادية لقطاعات جديدة.

وبيّن "الجدعان" أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين أكدت على ضرورة التوازن بين الاستدامة والتنمية الاقتصادية؛ إذ لا يجب أن يغلب الحرص الاستدامة المالية على دعم التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن الخطاب الملكي جاء ليؤكد هذا الاتجاه.

ولفت إلى أن الميزانية العامة للدولة تعزز من مفهوم التوازان بين الاستدامة المالية وبين دعم التنمية الاقتصادية.