شرطة الشرقية تطيح بشخص ظهر في فيديو مشاجرة في أحد المواقع العامة

مواطن من أرباب السوابق.. اتخذت بحقه الإجراءات وأحيل إلى فرع النيابة

‬ صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأن الجهات الأمنية بمحافظة الخبر تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول في مشاجرة مع مقيمة في أحد المواقع العامة، وهو مواطن من أرباب السوابق.

وقال "الشهري": تم توقيفه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.