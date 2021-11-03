النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 49 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 37 خلال الـ 24 ساعة الماضية

شرطة الشرقية تطيح بشخص ظهر في فيديو مشاجرة في أحد المواقع العامة

مواطن من أرباب السوابق.. اتخذت بحقه الإجراءات وأحيل إلى فرع النيابة

‬ صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأن الجهات الأمنية بمحافظة الخبر تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول في مشاجرة مع مقيمة في أحد المواقع العامة، وهو مواطن من أرباب السوابق.

وقال "الشهري": تم توقيفه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الشرقية تطيح بشخص ظهر في فيديو مشاجرة في أحد المواقع العامة
سبق

‬ صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأن الجهات الأمنية بمحافظة الخبر تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول في مشاجرة مع مقيمة في أحد المواقع العامة، وهو مواطن من أرباب السوابق.

وقال "الشهري": تم توقيفه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
04:52 PM

شرطة الشرقية تطيح بشخص ظهر في فيديو مشاجرة في أحد المواقع العامة

مواطن من أرباب السوابق.. اتخذت بحقه الإجراءات وأحيل إلى فرع النيابة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
608

‬ صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأن الجهات الأمنية بمحافظة الخبر تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول في مشاجرة مع مقيمة في أحد المواقع العامة، وهو مواطن من أرباب السوابق.

وقال "الشهري": تم توقيفه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,045
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,946
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,079
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,152

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة