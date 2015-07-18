توجيه ملكي بناءً على ما عرضه #ولي_العهد.. توقيع عقد استكمال #حدائق_الملك_عبدالله_العالمية

لإعادة المشروع لمساره الطبيعي وتوفير جميع متطلباته ليقام وفق دراسات وتصاميم أمانة الرياض

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع باستكمال وتنفيذ مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية في مدينة الرياض بوصفه مشروعاً واحداً متكاملاً دون تجزئته إلى مراحل؛ وذلك لإعادة المشروع لمساره الطبيعي، وتوفير جميع متطلباته ليقام وفق الدراسات والتصاميم التي أعدتها أمانة منطقة الرياض.

ووفق ما أكدته وزارة الشؤون البلدية اليوم فقد وقع الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف اليوم عقد استكمال المشروع الذي يأتي تماشياً مع رؤية السعودية 2030 في زيادة الرقعة الخضراء في المملكة متوافقاً مع برنامج تحسين جودة الحياة.

وأوضح المهندس طارق الفارس أمين منطقة الرياض أنه إنفاذاً للتوجيه الكريم قامت الأمانة بطرح المشروع في منافسة للتنفيذ وقد تمت ترسية العقد على مجموعة زيد الحسين وإخوانه بتكلفة إجمالية بلغت 1.6 مليار ريال ومدة تنفيذ قدرها 30 شهراً ويجري حالياً التجهيز للبدء في استكمال التنفيذ والعمل على إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

وقال المهندس "الفارس": إن حدائق الملك عبدالله العالمية التي تقع على طريق جدة غرب الرياض وعلى مساحة تبلغ مليوني متر مربع تعد أحد المشروعات النوعية في الرياض التي تنسجم مع برنامج "جودة الحياة" أحد برامج رؤية 2030.

وكشف "الفارس" أن الأمانة قامت بطرح المشروع وتمت ترسيته بمدة تنفيذ 30 شهراً ويجري حالياً التجهيز للبدء في التنفيذ لإنجازه وفق الجدول الزمني.

والمشروع يعد أحد المشاريع النوعية بالرياض ويضم مبنى رئيسياً صمم على شكل هلالين ضخمين متداخلين يضمان مجموعة من العناصر منها متحف نباتي وحديقة الوادي وحدائق مائية وحدائق عالمية وحديقة للطيور وأخرى للفراشات وحديقة الضوء والصوت والمتاهة.

ويشتمل المشروع على 7 حدائق نباتية متنوعة تجسد رحلة النباتات على مر العصور إضافة إلى مضامير رياضة المشي ومطاعم ومقاهٍ وأبراج للمشاهدة وساحة احتفالات وموقف سيارات يتسع لـ5 آلاف سيارة.