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الهلال يستعيد خدمات كردي قبل مواجهة الفتح.. والمصابون يواصلون التأهيل

أدى فربق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليـوم الثلاثاء مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه الفتح مساء يوم الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، شهد المران متابعة رئيـس الـنــادي فهد بن نافل.

بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، طبق المدير الفني رازفان لوشيسكو عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية، حيث شارك اللاعب أمير كردي بالمناورة التي فرضها المدرب الروماني رازفـان؛ وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، فيما واصل الثلاثي "محمد كنو، عمر خربين وبافيتيمبي غوميز برامجهم التأهيلية.

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الهلال يستعيد خدمات كردي قبل مواجهة الفتح.. والمصابون يواصلون التأهيل
سبق

أدى فربق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليـوم الثلاثاء مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه الفتح مساء يوم الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، شهد المران متابعة رئيـس الـنــادي فهد بن نافل.

بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، طبق المدير الفني رازفان لوشيسكو عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية، حيث شارك اللاعب أمير كردي بالمناورة التي فرضها المدرب الروماني رازفـان؛ وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، فيما واصل الثلاثي "محمد كنو، عمر خربين وبافيتيمبي غوميز برامجهم التأهيلية.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
09:46 PM

الهلال يستعيد خدمات كردي قبل مواجهة الفتح.. والمصابون يواصلون التأهيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى فربق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليـوم الثلاثاء مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه الفتح مساء يوم الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، شهد المران متابعة رئيـس الـنــادي فهد بن نافل.

بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، طبق المدير الفني رازفان لوشيسكو عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية، حيث شارك اللاعب أمير كردي بالمناورة التي فرضها المدرب الروماني رازفـان؛ وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، فيما واصل الثلاثي "محمد كنو، عمر خربين وبافيتيمبي غوميز برامجهم التأهيلية.

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