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في إنجاز جديد للأثقال السعودية.. الرباع آل أحميد يتأهل لأولمبياد طوكيو

بعد تصدره لاعبي قارة آسيا في التصنيف والترتيب المعتمد

تأهل الرباع السعودي محمود آل أحميد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بالعاصمة اليابانية طوكيو، التي تنطلق منافسات رفع الأثقال فيها بأواخر شهر يوليو المقبل.
وجاء تأهل آل أحميد إلى الأولمبياد بعد تصدره لاعبي قارة آسيا في التصنيف والترتيب المعتمد بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال لمجموعة الرباعين المتنافسين في وزن 73 كجم، في إنجاز جديد للأثقال السعودية واستمرار حضورها في هذا المحفل العالمي والأولمبي الكبير.
من جهته قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي محمد الحربي تهنئته للقيادة الرشيدة بمناسبة تأهل الرباع السعودي محمود آل أحميد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وهو ما سعى له الاتحاد في إعداد الرباع، والمشاركة في البطولات التأهيلية وإقامة العديد من المعسكرات من أجل مواصلة وجود لعبة رفع الأثقال السعودية في البطولات الأولمبية بشكل دائم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في إنجاز جديد للأثقال السعودية.. الرباع آل أحميد يتأهل لأولمبياد طوكيو
سبق

تأهل الرباع السعودي محمود آل أحميد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بالعاصمة اليابانية طوكيو، التي تنطلق منافسات رفع الأثقال فيها بأواخر شهر يوليو المقبل.
وجاء تأهل آل أحميد إلى الأولمبياد بعد تصدره لاعبي قارة آسيا في التصنيف والترتيب المعتمد بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال لمجموعة الرباعين المتنافسين في وزن 73 كجم، في إنجاز جديد للأثقال السعودية واستمرار حضورها في هذا المحفل العالمي والأولمبي الكبير.
من جهته قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي محمد الحربي تهنئته للقيادة الرشيدة بمناسبة تأهل الرباع السعودي محمود آل أحميد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وهو ما سعى له الاتحاد في إعداد الرباع، والمشاركة في البطولات التأهيلية وإقامة العديد من المعسكرات من أجل مواصلة وجود لعبة رفع الأثقال السعودية في البطولات الأولمبية بشكل دائم.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
08:00 PM

في إنجاز جديد للأثقال السعودية.. الرباع آل أحميد يتأهل لأولمبياد طوكيو

بعد تصدره لاعبي قارة آسيا في التصنيف والترتيب المعتمد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل الرباع السعودي محمود آل أحميد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بالعاصمة اليابانية طوكيو، التي تنطلق منافسات رفع الأثقال فيها بأواخر شهر يوليو المقبل.
وجاء تأهل آل أحميد إلى الأولمبياد بعد تصدره لاعبي قارة آسيا في التصنيف والترتيب المعتمد بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال لمجموعة الرباعين المتنافسين في وزن 73 كجم، في إنجاز جديد للأثقال السعودية واستمرار حضورها في هذا المحفل العالمي والأولمبي الكبير.
من جهته قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي محمد الحربي تهنئته للقيادة الرشيدة بمناسبة تأهل الرباع السعودي محمود آل أحميد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وهو ما سعى له الاتحاد في إعداد الرباع، والمشاركة في البطولات التأهيلية وإقامة العديد من المعسكرات من أجل مواصلة وجود لعبة رفع الأثقال السعودية في البطولات الأولمبية بشكل دائم.

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