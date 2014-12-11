ينطلق الخميس.. "الدرعية للفروسية" يحمل آمال المتسابقين في الوصول للعالمية

يتنافس 100 فارس وفارسة لتسجيل نقاط التأهل إلى أولمبياد طوكيو وبطولة العالم

ينطلق مهرجان الدرعية للفروسية يوم الخميس المقبل، حيث يتنافس خلاله أكثر من 100 فارس وفارسة من مختلف دول العالم للحصول على المراكز الأولى، بالإضافة إلى تسجيل أعلى النقاط التي تخولهم للتأهل إلى أولمبياد طوكيو وبطولة العالم في العام 2020.

وتفصيلاً، عقد اليوم الثلاثاء المؤتمر الصحفي لمهرجان الدرعية للفروسية الذي يعد أحد الفعاليات الرياضية العالمية ضمن موسم الدرعية وتستضيفه مزرعة الدهامي، بحضور مجموعة من الإعلاميين وممثلي رياضة الفروسية.

وتحدث الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية عن المهرجان وتوجه أنظار عشاق رياضة الفروسية نحو الدرعية التي تُعد أحد المواقع التراثية المدرجة على لائحة منظمة اليونيسكو، وقال في كلمته: " بداية أتقدم بالشكر الجزيل لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على الدعم اللا محدود الذي تحصل عليه الرياضة بشكل عام ورياضة الفروسية بشكل خاص من خلال توفير كامل التسهيلات لاستضافة أكبر البطولات العالمية وجعل المملكة علماً في الأوساط الرياضية.

وأضاف: "نحن نستضيف اليوم بطولة فروسية عالمية من فئة 4 نجوم ونطمح مستقبلاً بأن تكون المملكة رائدة لرياضة الفروسية. الترتيبات والتجهيزات تسير على أكمل وجه ونتمنى أن يحقق المهرجان النجاح، كما أتمنى كل التوفيق لأبناء وبنات الوطن المشاركين".

وتحدث مستضيف المهرجان وأحد أعلام رياضة الفروسية في المملكة العربية السعودية الفارس "رمزي الدهامي" عن مسيرته الحافلة بالإنجازات وعن استعدادات مزرعة الدهامي لاستضافة الحدث العالمي واستعداداته الفنية للمشاركة في البطولة.

وقال "الدهامي" :"إن الدعم الكبير من حكومتنا الرشيدة والجهود المبذولة من قبل جميع القائمين على هذا المهرجان هما السببان الرئيسيان في تحقيق هذا الحلم باستضافة بطولة عالمية على أرض الوطن ومزرعة الدهامي، النسخة الأولى للبطولة حققت النجاح وكانت فوق تطلعاتنا وهذا رفع سقف الطموحات وها نحن الآن على أعتاب لحظات تاريخية في رياضة الفروسية.

وأشار إلى أن وجود نخبة الفرسان من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى الخبراء الدوليين والاحتكاك بهم سيمنح المتسابقين والمتسابقات الكثير من الخبرة التي يحتاجونها للوصول إلى أعلى منصات التتويج في أكبر المحافل الدولية".

ويُعد مهرجان الدرعية للفروسية حدثاً تاريخياً في الرياضة السعودية بمجملها حيث سيتنافس الرجال والنساء جنباً إلى جنب لأول مرة في تاريخ المملكة، مما يعكس التقدم الثقافي والرياضي الذي تجسده رؤية 2030، وبمشاركة نخبة من أفضل الفرسان والفارسات على الصعيد الدولي والإقليمي.

وقالت الفارسة السعودية "دلما ملحس" الحائزة على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي أقيمت بسنغافورة في العام 2010: "لا أستطيع أن أصدق بأني سأشارك في بطولة عالمية للفروسية على أرض الوطن، إنه حلم يتحقق".

أما الفارس السعودي "خالد المبطي" الذي نال الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية للعام 2018 فقال: " البطولة هذا العام من فئة 4 نجوم، الأمر الذي يعني أن المنافسة ستكون على أعلى مستوى وأرجو من الله أن يوفقني وبقية زملائي وزميلاتي لنمثل وطننا الحبيب خير تمثيل".

المهرجان يعود للعام الثاني على التوالي ليجلب الحدث العالمي بصورة أكبر للمملكة وليعكس جميع القيم التقليدية لرياضة الفروسية والمعايير الأوروبية التي تضمن جودة البطولة وتمنح الجماهير تجربة مشاهدة خاصة، وسيستمر على مدار أسبوعين مانحاً المشاركين فرصة الوصول للعالمية حيث سيتم احتساب النقاط المسجلة من قبل المتسابقين لتؤهلهم للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم.

وبإمكان عشاق الفروسية والجماهير الراغبة في حضور منافسات مهرجان الدرعية للفروسية الحصول على التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بموسم الدرعية على الرابط : www.diriyahseason، ويمكن متابعة الأخبار والإعلانات الخاصة بموسم الدرعية من خلال الصفحات الرسمية على تويتر وإنستجرام من @ diriyahseason.