"ولادة مكة" تنظم فعاليات "اليوم العالمي للطفل الخديج"

لتوعية الأمهات بأهمية المتابعة خلال فترة الحمل

افتتح مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمكة المكرمة، الدكتور أحمد الخروبي، الثلاثاء، فعاليات "اليوم العالمي للطفل الخديج"، الذي تنظمه مستشفى الولادة والأطفال بمكة، ممثلة في قسم حديثي الولادة.



جاء ذلك نيابة عن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، راعي الفعالية، وبحضور مدير إدارة التمريض بمكة حسام أبو جعب.



ومن جانبه قال رئيس وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، الدكتور عطية الزهراني: إن تفعيل هذا اليوم يهدف إلى زيادة توعية الأمهات بأهمية المتابعة خلال فترة الحمل؛ لتجنب الولادة المبكرة وما يصاحبها من مشكلات ومضاعفات، بالإضافة إلى نشر الثقافة بكيفية العناية بالأطفال الخدج.