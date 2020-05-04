فلسطين.. إصابتان جديدتان بكورونا و37 حالة تعاف

وزيرة الصحة: الحالتان إحداهما في السموع والثانية بالقدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الاثنين تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في فلسطين.

وأضافت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة خلال الإيجاز الصحفي "أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، إحداهما في السموع والثانية في القدس".

وأضافت أنه تم تسجيل 37 حالة تعاف لمصابين بالفيرس (15 في مستشفى هوغوتشافيز وفندق الكرمل برام الله، 7 في بيت اللقاء ببيت لحم، 3 في مركز الهلال الأحمر بالخليل، 12 داخل مدينة القدس).