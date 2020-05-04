النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فلسطين.. إصابتان جديدتان بكورونا و37 حالة تعاف

وزيرة الصحة: الحالتان إحداهما في السموع والثانية بالقدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الاثنين تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في فلسطين.

وأضافت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة خلال الإيجاز الصحفي "أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، إحداهما في السموع والثانية في القدس".

وأضافت أنه تم تسجيل 37 حالة تعاف لمصابين بالفيرس (15 في مستشفى هوغوتشافيز وفندق الكرمل برام الله، 7 في بيت اللقاء ببيت لحم، 3 في مركز الهلال الأحمر بالخليل، 12 داخل مدينة القدس).

فلسطين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
فلسطين.. إصابتان جديدتان بكورونا و37 حالة تعاف
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الاثنين تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في فلسطين.

وأضافت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة خلال الإيجاز الصحفي "أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، إحداهما في السموع والثانية في القدس".

وأضافت أنه تم تسجيل 37 حالة تعاف لمصابين بالفيرس (15 في مستشفى هوغوتشافيز وفندق الكرمل برام الله، 7 في بيت اللقاء ببيت لحم، 3 في مركز الهلال الأحمر بالخليل، 12 داخل مدينة القدس).

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
06:54 PM

فلسطين.. إصابتان جديدتان بكورونا و37 حالة تعاف

وزيرة الصحة: الحالتان إحداهما في السموع والثانية بالقدس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
72

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الاثنين تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في فلسطين.

وأضافت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة خلال الإيجاز الصحفي "أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، إحداهما في السموع والثانية في القدس".

وأضافت أنه تم تسجيل 37 حالة تعاف لمصابين بالفيرس (15 في مستشفى هوغوتشافيز وفندق الكرمل برام الله، 7 في بيت اللقاء ببيت لحم، 3 في مركز الهلال الأحمر بالخليل، 12 داخل مدينة القدس).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,885
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,656
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,994
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,954

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة