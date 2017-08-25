بالصور.. "سبق" توثّق آلية تسلم الكتب لطلاب مدرسة جابر بن حيان بنهضة الرياض

"القحطاني": التسليم لأولياء الأمور فقط ووفق جدول زمني

وثقت عدسة "سبق" آلية تسليم الكتب والمقررات الدراسية للفصل الدراسي الجديد للطلاب بمدرسة جابر بن حيان الابتدائية بحي النهضة بشرق العاصمة الرياض، والتي تمت اليوم مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ضمن جهود وزارة التعليم للحفاظ على سلامة الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين بالمدارس.

وأوضح مدير المدرسة منصور بن أحمد القحطاني، لـ"سبق"، أن "عملية التوزيع تتم وفق آلية وخطة استراتيجية اعتمدتها الوزارة ممثلة في إدارة التعليم بمنطقة الرياض؛ حيث تتولى خلالها كل مدرسة عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها وأولياء أمورهم"، مزجيًا شكره وتقديره للوزير الدكتور حمد آل الشيخ، على المتابعة الحثيثة لكافة قطاعات التعليم بالمملكة ودعمها لتحقيق رسالتها.

وأشار "القحطاني" إلى أن المدرسة في توزيع المقررات الدراسية تعمل وفق تعاميم وزارة التعليم المبلغة لجميع مدارس المنطقة بإجراء فحص الحرارة لجميع أولياء الأمور الداخلين لحرم المدرسة لاستلام الكتب لأبنائهم؛ حيث تم منع دخول الطلاب والاكتفاء بحضور أولياء أمورهم على دفعات، ووفق جدول زمني يكفل عدم التزاحم وتطبيق كافة البروتوكولات الصحية وتطبيق "توكلنا" شرط أساسي لدخول حرم المدرسة.

من جانبهم أشاد عدد من أولياء أمور الطلاب بالتنظيم والمتابعة من إدارة المدرسة لعمليات توزيع الكتب والمقررات الدراسية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، منوهين إلى الجهود التي تبذلها الدولة بجميع قطاعاتها لحماية المواطنين والمقيمين من وباء كورونا، إلى جانب دعم قطاع التعليم بالمملكة بكل ما يحتاجه من إمكانيات.