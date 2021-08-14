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بعد 17 يومًا من الحادث.. وفاة أحد مصابي "المقمع" في رقصة "التعشير" بالطائف

لا زال اثنان في وضعٍ حرج

توفيَ أحد المصابين السبعة الذين شاركوا في رقصة "التعشير" الشعبية القديمة خلال حفل زواج أُقيم في الطائف، فيما لا زال اثنان من المصابين في وضعٍ حرج، وفقًا لما أكده لـ"سبق" متحدث "صحة الطائف"، سراج الحميدان.

وكانت "سبق" نشرت الواقعة بعنوان "انفجر "المقمع" فيهم.. إصابة 7 شاركوا في "التعشير" بزواج بالطائف"، حيث تعرضَ سبعة أشخاص لإصابات تمثلت في حروق، بعد مشاركتهم في رقصة "التعشير" الشعبية القديمة خلال حفل زواج أقيم بالطائف، حيث انفجر فيهم البارود المعبأ بالبنادق المستخدمة في الرقصة والمسماة بـ"المقمع".

وكشف متحدث "صحة الطائف" سراج الحميدان لـ"سبق"، أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف استقبل سبع حالات، منها ثلاث حرجة، وتم تحويل اثنتين منها لمستشفيات مكة، وواحدة تم تنويمها بالمستشفى.

وأضاف أنه "تم تحويل ثلاث حالات مستقرة لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بقسم الحروق، في حين خرجت حالة واحدة بعد تلقي العلاج اللازم".

انفجر "المقمع" فيهم.. إصابة 7 شاركوا في "التعشير" بزواج بالطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 17 يومًا من الحادث.. وفاة أحد مصابي "المقمع" في رقصة "التعشير" بالطائف
سبق

توفيَ أحد المصابين السبعة الذين شاركوا في رقصة "التعشير" الشعبية القديمة خلال حفل زواج أُقيم في الطائف، فيما لا زال اثنان من المصابين في وضعٍ حرج، وفقًا لما أكده لـ"سبق" متحدث "صحة الطائف"، سراج الحميدان.

وكانت "سبق" نشرت الواقعة بعنوان "انفجر "المقمع" فيهم.. إصابة 7 شاركوا في "التعشير" بزواج بالطائف"، حيث تعرضَ سبعة أشخاص لإصابات تمثلت في حروق، بعد مشاركتهم في رقصة "التعشير" الشعبية القديمة خلال حفل زواج أقيم بالطائف، حيث انفجر فيهم البارود المعبأ بالبنادق المستخدمة في الرقصة والمسماة بـ"المقمع".

وكشف متحدث "صحة الطائف" سراج الحميدان لـ"سبق"، أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف استقبل سبع حالات، منها ثلاث حرجة، وتم تحويل اثنتين منها لمستشفيات مكة، وواحدة تم تنويمها بالمستشفى.

وأضاف أنه "تم تحويل ثلاث حالات مستقرة لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بقسم الحروق، في حين خرجت حالة واحدة بعد تلقي العلاج اللازم".

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
10:02 PM

بعد 17 يومًا من الحادث.. وفاة أحد مصابي "المقمع" في رقصة "التعشير" بالطائف

لا زال اثنان في وضعٍ حرج

A A A
فهد العتيبي - الطائف
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13,797

توفيَ أحد المصابين السبعة الذين شاركوا في رقصة "التعشير" الشعبية القديمة خلال حفل زواج أُقيم في الطائف، فيما لا زال اثنان من المصابين في وضعٍ حرج، وفقًا لما أكده لـ"سبق" متحدث "صحة الطائف"، سراج الحميدان.

وكانت "سبق" نشرت الواقعة بعنوان "انفجر "المقمع" فيهم.. إصابة 7 شاركوا في "التعشير" بزواج بالطائف"، حيث تعرضَ سبعة أشخاص لإصابات تمثلت في حروق، بعد مشاركتهم في رقصة "التعشير" الشعبية القديمة خلال حفل زواج أقيم بالطائف، حيث انفجر فيهم البارود المعبأ بالبنادق المستخدمة في الرقصة والمسماة بـ"المقمع".

وكشف متحدث "صحة الطائف" سراج الحميدان لـ"سبق"، أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف استقبل سبع حالات، منها ثلاث حرجة، وتم تحويل اثنتين منها لمستشفيات مكة، وواحدة تم تنويمها بالمستشفى.

وأضاف أنه "تم تحويل ثلاث حالات مستقرة لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بقسم الحروق، في حين خرجت حالة واحدة بعد تلقي العلاج اللازم".

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