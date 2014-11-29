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بسبب كورونا.. رئيس وزراء كرواتيا في الحجر الصحي لمدة 10 أيام

بعد تأكيد إصابة زوجته بالفيروس

دخل رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلنكوفيتش؛ الحجر الصحي بعد تأكّد إصابة زوجته بفيروس كورونا من خلال الفحوصات.

وذكر بيان حكومي أن نتائج الفحوص التي خضع لها رئيس الوزراء الكرواتي جاءت سلبية، بينما ظهرت على الزوجة أعراض خفيفة للفيروس، وخضعت لفحص صباح أمس السبت، جاءت نتيجته إيجابية.

وأعقب ذلك دخول رئيس الحكومة الحجر الصحي بصورة تلقائية لمدة عشرة أيام.

رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلنكوفيتش

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بسبب كورونا.. رئيس وزراء كرواتيا في الحجر الصحي لمدة 10 أيام
سبق

دخل رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلنكوفيتش؛ الحجر الصحي بعد تأكّد إصابة زوجته بفيروس كورونا من خلال الفحوصات.

وذكر بيان حكومي أن نتائج الفحوص التي خضع لها رئيس الوزراء الكرواتي جاءت سلبية، بينما ظهرت على الزوجة أعراض خفيفة للفيروس، وخضعت لفحص صباح أمس السبت، جاءت نتيجته إيجابية.

وأعقب ذلك دخول رئيس الحكومة الحجر الصحي بصورة تلقائية لمدة عشرة أيام.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
08:29 AM

بسبب كورونا.. رئيس وزراء كرواتيا في الحجر الصحي لمدة 10 أيام

بعد تأكيد إصابة زوجته بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دخل رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلنكوفيتش؛ الحجر الصحي بعد تأكّد إصابة زوجته بفيروس كورونا من خلال الفحوصات.

وذكر بيان حكومي أن نتائج الفحوص التي خضع لها رئيس الوزراء الكرواتي جاءت سلبية، بينما ظهرت على الزوجة أعراض خفيفة للفيروس، وخضعت لفحص صباح أمس السبت، جاءت نتيجته إيجابية.

وأعقب ذلك دخول رئيس الحكومة الحجر الصحي بصورة تلقائية لمدة عشرة أيام.

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