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الهلال يلغي متابعة خربين في "تويتر".. واللاعب يلغي الحساب بشكل نهائي

بعد استبعاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السوري عمر خربين، من قائمة الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، ألغى حساب النادي متابعة اللاعب في "تويتر" .
وجاءت ردة فعل "خربين" سريعة، حيث قام بإلغاء حسابه من "تويتر" بشكل نهائي .
وبات مستقبل "خربين" مع الهلال غير واضح، فقد ترددت أنباء إعلاميه عن استغناء النادي عن خدمات اللاعب، وبات القرار الرسمي مسألة وقت.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يلغي متابعة خربين في "تويتر".. واللاعب يلغي الحساب بشكل نهائي
سبق

بعد استبعاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السوري عمر خربين، من قائمة الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، ألغى حساب النادي متابعة اللاعب في "تويتر" .
وجاءت ردة فعل "خربين" سريعة، حيث قام بإلغاء حسابه من "تويتر" بشكل نهائي .
وبات مستقبل "خربين" مع الهلال غير واضح، فقد ترددت أنباء إعلاميه عن استغناء النادي عن خدمات اللاعب، وبات القرار الرسمي مسألة وقت.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
08:06 PM

الهلال يلغي متابعة خربين في "تويتر".. واللاعب يلغي الحساب بشكل نهائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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3,937

بعد استبعاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السوري عمر خربين، من قائمة الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، ألغى حساب النادي متابعة اللاعب في "تويتر" .
وجاءت ردة فعل "خربين" سريعة، حيث قام بإلغاء حسابه من "تويتر" بشكل نهائي .
وبات مستقبل "خربين" مع الهلال غير واضح، فقد ترددت أنباء إعلاميه عن استغناء النادي عن خدمات اللاعب، وبات القرار الرسمي مسألة وقت.

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