"السديس" يوجّه بتفعيل مكتبه الميداني بالمسجد النبوي على مدار الساعة

شدد على ضرورة تنظيم العمل من خلال وضع خطط تنفذ بأعلى معايير الجودة

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، منسوبي مكتبه الميداني بالمسجد النبوي الشريف بتفعيل المكتب على مدار الساعة والإشراف على الخدمات المقدمة ومراقبة سير العمل بالشكل المطلوب. وشدد على ضرورة تنظيم العمل من خلال وضع خطط منسقة تنفذ بأعلى معايير الجودة؛ للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في المسجد النبوي.

وأشاد بالجهود المباركة التي يقدمها منسوبو وكالة المسجد النبوي؛ تفعيلا لما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة المسجد النبوي وقاصديه، سائلاً المولى أن يعينهم على أداء أعمالهم وأن يجعله في موازين حسناتهم.