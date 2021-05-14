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"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

4 مدن سعودية تسجل 1564 إصابة جديدة بـ"كورونا"

482 بجدة تليها الرياض بـ478 ثم مكة بـ356 والمدينة 247

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة" 1564 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 2039 حالة.

وتوزعت الـ1564حالة على النحو التالي: "جدة 482، والرياض 478، ومكة 356، والمدينة 247 حالة"، فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 46869 حالة، منها 27535 حالة نشطة، و156 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 19051 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 283 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 مدن سعودية تسجل 1564 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة" 1564 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 2039 حالة.

وتوزعت الـ1564حالة على النحو التالي: "جدة 482، والرياض 478، ومكة 356، والمدينة 247 حالة"، فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 46869 حالة، منها 27535 حالة نشطة، و156 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 19051 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 283 حالة وفاة.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
04:03 PM
اخر تعديل
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
04:49 PM

4 مدن سعودية تسجل 1564 إصابة جديدة بـ"كورونا"

482 بجدة تليها الرياض بـ478 ثم مكة بـ356 والمدينة 247

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
0
7,976

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة" 1564 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 2039 حالة.

وتوزعت الـ1564حالة على النحو التالي: "جدة 482، والرياض 478، ومكة 356، والمدينة 247 حالة"، فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 46869 حالة، منها 27535 حالة نشطة، و156 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 19051 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 283 حالة وفاة.

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