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تشاد تعلن الحداد 14 يوماً على رحيل "ديبي".. والجيش يغلق الحدود والمجال الجوي

فرض حظر تجول ليلي على العاصمة

أعلنت السلطات في تشاد، اليوم الثلاثاء، الحداد العام في عموم البلاد لمدة 14 يوماً، بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثراً بإصابته بجروح خلال اشتباكات السبت الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش التشادي، فرض حظراً للتجول في العاصمة انجامينا ومحيطها، ابتداءً من السادسة مساءً بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة صباحاً، كما أغلق الحدود والمجال الجوي حتى إشعار آخر، وفقاً لـ"الشرق".

الرئيسية/ أخبار العالم

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تشاد تعلن الحداد 14 يوماً على رحيل "ديبي".. والجيش يغلق الحدود والمجال الجوي
سبق

أعلنت السلطات في تشاد، اليوم الثلاثاء، الحداد العام في عموم البلاد لمدة 14 يوماً، بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثراً بإصابته بجروح خلال اشتباكات السبت الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش التشادي، فرض حظراً للتجول في العاصمة انجامينا ومحيطها، ابتداءً من السادسة مساءً بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة صباحاً، كما أغلق الحدود والمجال الجوي حتى إشعار آخر، وفقاً لـ"الشرق".

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
04:33 PM

تشاد تعلن الحداد 14 يوماً على رحيل "ديبي".. والجيش يغلق الحدود والمجال الجوي

فرض حظر تجول ليلي على العاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات في تشاد، اليوم الثلاثاء، الحداد العام في عموم البلاد لمدة 14 يوماً، بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثراً بإصابته بجروح خلال اشتباكات السبت الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش التشادي، فرض حظراً للتجول في العاصمة انجامينا ومحيطها، ابتداءً من السادسة مساءً بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة صباحاً، كما أغلق الحدود والمجال الجوي حتى إشعار آخر، وفقاً لـ"الشرق".

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