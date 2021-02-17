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"العارضي" يتفقد عددًا من المشاريع التنموية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

أكد جاهزية الهيئة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة

تفقد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي، عددًا من المشاريع التنموية والتطويرية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتي تشرف عليها الهيئة.

جاء ذلك بحضور مساعد الرئيس التنفيذي للمشاريع المهندس عبد الرحمن الشهوان، ومدير عام تنفيذ المشاريع المهندس علي الغامدي.

وشملت مشروع استكمال الطريق الدائري الثاني الضلع الغربي (تقاطع الكعكية - جرهم - الطندباوي) والتي تنفذ فيها الأجزاء المتبقية من الطريق بطول 5 كم، ويمتد من تقاطع الكعكية بالطريق الدائري الثالث، جنوبًا إلى تقاطع الطندباوي، وتنفيذ المرحلة الثانية من الطريق الدائري الثاني (تقاطع البيبان).

وتفقد الرئيس التنفيذي للهيئة مشاريع استكمال الطريق الدائري الثالث، وهي تقاطع (المسخوطة - العزيزية) واستكمال الجزء المتبقي (من تقاطع المسخوطة إلى طريق الأمير سلطان)، ومشروع تقاطع (الخنساء) الذي ينفذ فيه أربعة جسور على تقاطعات: الخنساء، الحج، وادي لقيطة، الجزائر.

إضافة إلى مشروع تقاطع "التنعيم" الذي يتم فيه تنفيذ الطرق والجسور والأعمال المدنية والكهربائية من تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الجزائر إلى تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق المدينة المنورة، وتنفيذ جسر على شارع الحج والمنحدرات المتبقية في تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق المدينة.

كما تفقد الرئيس التنفيذي عددًا من المشاريع في المشاعر المقدسة، وشملت مشروع محطة معالجة مخلفات الذبح، ومشروع جسر المشاة الموازي لطريق الملك عبد الله بمشعر منى، ومشروع المباني السكنية لمحطات قطار المشاعر.

ووقف الرئيس التنفيذي للهيئة على مشروع النقل العام بالحافلات بمكة؛ حيث تفقد مركز التشغيل وموقع مبيت الحافلات مطلعًا على آخر مستجدات العمل والبنى التحتية ونسبة الإنجاز بالمشروع.

واستعرض مع مسؤولي شركة قطارات مكة، نموذجًا لمحطة توقف الحافلات والجاري تنفيذها خلال المرحلة الأولى من مشروع النقل العام.

وزار الرئيس التنفيذي مشروع طريق الملك عبد العزيز "وجهة مسار"، والذي يعد أحد أهم المشروعات، وتعتبر وجهة عصرية نموذجية ومعلمًا حضريًّا في مكة المكرمة.

واطلع "العارضي" خلال الزيارة على سير مراحل العمل؛ حيث يستهدف المشروع تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في طرح الرؤى التنموية اللازمة للارتقاء بالمستوى العمراني والبيئي والاجتماعي في مكة المكرمة وجعلها وجهة عالمية رائدة.

من جهته أكد المهندس أحمد بن عمر العارضي استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم والعمل على توفير كل ما من شأنه إنجاز العمل بالوجهة التي ستلعب دورًا رئيسًا في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، وتعزيز المساهمة الفاعلة في خدمة أهالي مكة وزوارها من الحجاج والمعتمرين، وتسهيل وصولهم إلى الحرم المكي الشريف، وتغيير تجربتهم نحو الأفضل.

هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العارضي" يتفقد عددًا من المشاريع التنموية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
سبق

تفقد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي، عددًا من المشاريع التنموية والتطويرية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتي تشرف عليها الهيئة.

جاء ذلك بحضور مساعد الرئيس التنفيذي للمشاريع المهندس عبد الرحمن الشهوان، ومدير عام تنفيذ المشاريع المهندس علي الغامدي.

وشملت مشروع استكمال الطريق الدائري الثاني الضلع الغربي (تقاطع الكعكية - جرهم - الطندباوي) والتي تنفذ فيها الأجزاء المتبقية من الطريق بطول 5 كم، ويمتد من تقاطع الكعكية بالطريق الدائري الثالث، جنوبًا إلى تقاطع الطندباوي، وتنفيذ المرحلة الثانية من الطريق الدائري الثاني (تقاطع البيبان).

وتفقد الرئيس التنفيذي للهيئة مشاريع استكمال الطريق الدائري الثالث، وهي تقاطع (المسخوطة - العزيزية) واستكمال الجزء المتبقي (من تقاطع المسخوطة إلى طريق الأمير سلطان)، ومشروع تقاطع (الخنساء) الذي ينفذ فيه أربعة جسور على تقاطعات: الخنساء، الحج، وادي لقيطة، الجزائر.

إضافة إلى مشروع تقاطع "التنعيم" الذي يتم فيه تنفيذ الطرق والجسور والأعمال المدنية والكهربائية من تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الجزائر إلى تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق المدينة المنورة، وتنفيذ جسر على شارع الحج والمنحدرات المتبقية في تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق المدينة.

كما تفقد الرئيس التنفيذي عددًا من المشاريع في المشاعر المقدسة، وشملت مشروع محطة معالجة مخلفات الذبح، ومشروع جسر المشاة الموازي لطريق الملك عبد الله بمشعر منى، ومشروع المباني السكنية لمحطات قطار المشاعر.

ووقف الرئيس التنفيذي للهيئة على مشروع النقل العام بالحافلات بمكة؛ حيث تفقد مركز التشغيل وموقع مبيت الحافلات مطلعًا على آخر مستجدات العمل والبنى التحتية ونسبة الإنجاز بالمشروع.

واستعرض مع مسؤولي شركة قطارات مكة، نموذجًا لمحطة توقف الحافلات والجاري تنفيذها خلال المرحلة الأولى من مشروع النقل العام.

وزار الرئيس التنفيذي مشروع طريق الملك عبد العزيز "وجهة مسار"، والذي يعد أحد أهم المشروعات، وتعتبر وجهة عصرية نموذجية ومعلمًا حضريًّا في مكة المكرمة.

واطلع "العارضي" خلال الزيارة على سير مراحل العمل؛ حيث يستهدف المشروع تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في طرح الرؤى التنموية اللازمة للارتقاء بالمستوى العمراني والبيئي والاجتماعي في مكة المكرمة وجعلها وجهة عالمية رائدة.

من جهته أكد المهندس أحمد بن عمر العارضي استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم والعمل على توفير كل ما من شأنه إنجاز العمل بالوجهة التي ستلعب دورًا رئيسًا في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، وتعزيز المساهمة الفاعلة في خدمة أهالي مكة وزوارها من الحجاج والمعتمرين، وتسهيل وصولهم إلى الحرم المكي الشريف، وتغيير تجربتهم نحو الأفضل.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
07:11 PM

"العارضي" يتفقد عددًا من المشاريع التنموية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

أكد جاهزية الهيئة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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تفقد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي، عددًا من المشاريع التنموية والتطويرية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتي تشرف عليها الهيئة.

جاء ذلك بحضور مساعد الرئيس التنفيذي للمشاريع المهندس عبد الرحمن الشهوان، ومدير عام تنفيذ المشاريع المهندس علي الغامدي.

وشملت مشروع استكمال الطريق الدائري الثاني الضلع الغربي (تقاطع الكعكية - جرهم - الطندباوي) والتي تنفذ فيها الأجزاء المتبقية من الطريق بطول 5 كم، ويمتد من تقاطع الكعكية بالطريق الدائري الثالث، جنوبًا إلى تقاطع الطندباوي، وتنفيذ المرحلة الثانية من الطريق الدائري الثاني (تقاطع البيبان).

وتفقد الرئيس التنفيذي للهيئة مشاريع استكمال الطريق الدائري الثالث، وهي تقاطع (المسخوطة - العزيزية) واستكمال الجزء المتبقي (من تقاطع المسخوطة إلى طريق الأمير سلطان)، ومشروع تقاطع (الخنساء) الذي ينفذ فيه أربعة جسور على تقاطعات: الخنساء، الحج، وادي لقيطة، الجزائر.

إضافة إلى مشروع تقاطع "التنعيم" الذي يتم فيه تنفيذ الطرق والجسور والأعمال المدنية والكهربائية من تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الجزائر إلى تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق المدينة المنورة، وتنفيذ جسر على شارع الحج والمنحدرات المتبقية في تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق المدينة.

كما تفقد الرئيس التنفيذي عددًا من المشاريع في المشاعر المقدسة، وشملت مشروع محطة معالجة مخلفات الذبح، ومشروع جسر المشاة الموازي لطريق الملك عبد الله بمشعر منى، ومشروع المباني السكنية لمحطات قطار المشاعر.

ووقف الرئيس التنفيذي للهيئة على مشروع النقل العام بالحافلات بمكة؛ حيث تفقد مركز التشغيل وموقع مبيت الحافلات مطلعًا على آخر مستجدات العمل والبنى التحتية ونسبة الإنجاز بالمشروع.

واستعرض مع مسؤولي شركة قطارات مكة، نموذجًا لمحطة توقف الحافلات والجاري تنفيذها خلال المرحلة الأولى من مشروع النقل العام.

وزار الرئيس التنفيذي مشروع طريق الملك عبد العزيز "وجهة مسار"، والذي يعد أحد أهم المشروعات، وتعتبر وجهة عصرية نموذجية ومعلمًا حضريًّا في مكة المكرمة.

واطلع "العارضي" خلال الزيارة على سير مراحل العمل؛ حيث يستهدف المشروع تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في طرح الرؤى التنموية اللازمة للارتقاء بالمستوى العمراني والبيئي والاجتماعي في مكة المكرمة وجعلها وجهة عالمية رائدة.

من جهته أكد المهندس أحمد بن عمر العارضي استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم والعمل على توفير كل ما من شأنه إنجاز العمل بالوجهة التي ستلعب دورًا رئيسًا في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، وتعزيز المساهمة الفاعلة في خدمة أهالي مكة وزوارها من الحجاج والمعتمرين، وتسهيل وصولهم إلى الحرم المكي الشريف، وتغيير تجربتهم نحو الأفضل.

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