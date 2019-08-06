النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رخصة معتمدة للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن بمؤسسات حجاج الداخل

من خلال تدريبهم وتأهيلهم لتجويد العمل وتحقيق التميز المؤسسي

أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل أمس الاثنين، مبادرة تستهدف العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك خلال حفل تدشين المجلس التنسيقي للشراكات الإستراتيجية لتطوير خدمة حجاج الداخل، برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنتن.

وتفصيلاً، تتمثل المبادرة في تدريب جميع العاملين في مؤسسات حجاج الداخل للحصول على رخصة معتمدة بهدف تجويد العمل وتحقيق التميز المؤسسي.

ووقع المجلس بحضور وزير الحج والعمرة، شراكة مع مركز راز للتدريب التابع للجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، تهدف إلى تطوير خدمة العاملين في موسم الحج، وتأهيلهم وتطويرهم للوصول إلى الهدف والغاية الأسمى وهي خدمة ضيوف الرحمن.

وتشمل الأهداف المستقبلية للمبادرة حصول جميع العاملين في خدمة ضيوف الرحمن على رخصة معتمدة؛ لتجويد العمل وتحقيق التميز المؤسسي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل وذلك لتحقيق طموحات رؤية 2030 م في خدمة ضيوف الرحمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رخصة معتمدة للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن بمؤسسات حجاج الداخل
سبق

أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل أمس الاثنين، مبادرة تستهدف العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك خلال حفل تدشين المجلس التنسيقي للشراكات الإستراتيجية لتطوير خدمة حجاج الداخل، برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنتن.

وتفصيلاً، تتمثل المبادرة في تدريب جميع العاملين في مؤسسات حجاج الداخل للحصول على رخصة معتمدة بهدف تجويد العمل وتحقيق التميز المؤسسي.

ووقع المجلس بحضور وزير الحج والعمرة، شراكة مع مركز راز للتدريب التابع للجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، تهدف إلى تطوير خدمة العاملين في موسم الحج، وتأهيلهم وتطويرهم للوصول إلى الهدف والغاية الأسمى وهي خدمة ضيوف الرحمن.

وتشمل الأهداف المستقبلية للمبادرة حصول جميع العاملين في خدمة ضيوف الرحمن على رخصة معتمدة؛ لتجويد العمل وتحقيق التميز المؤسسي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل وذلك لتحقيق طموحات رؤية 2030 م في خدمة ضيوف الرحمن.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
10:02 PM

رخصة معتمدة للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن بمؤسسات حجاج الداخل

من خلال تدريبهم وتأهيلهم لتجويد العمل وتحقيق التميز المؤسسي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
376

أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل أمس الاثنين، مبادرة تستهدف العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك خلال حفل تدشين المجلس التنسيقي للشراكات الإستراتيجية لتطوير خدمة حجاج الداخل، برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنتن.

وتفصيلاً، تتمثل المبادرة في تدريب جميع العاملين في مؤسسات حجاج الداخل للحصول على رخصة معتمدة بهدف تجويد العمل وتحقيق التميز المؤسسي.

ووقع المجلس بحضور وزير الحج والعمرة، شراكة مع مركز راز للتدريب التابع للجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، تهدف إلى تطوير خدمة العاملين في موسم الحج، وتأهيلهم وتطويرهم للوصول إلى الهدف والغاية الأسمى وهي خدمة ضيوف الرحمن.

وتشمل الأهداف المستقبلية للمبادرة حصول جميع العاملين في خدمة ضيوف الرحمن على رخصة معتمدة؛ لتجويد العمل وتحقيق التميز المؤسسي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل وذلك لتحقيق طموحات رؤية 2030 م في خدمة ضيوف الرحمن.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,462
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,550
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,587
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,641

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة