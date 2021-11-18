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إمارة الرياض: القبض على قاتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بالمنطقة

تمت إحالته للنيابة العامة حسب الاختصاص

صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي، أنه بناءً على ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شخص بقتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بمنطقة الرياض، ووفقاً لتوجيه أمير المنطقة ونائبه، فقد تم القبض على من قام بذلك وإحالته للنيابة العامة حسب الاختصاص.

وحذرت إمارة منطقة الرياض كل من تسول له نفسه من ارتكاب مثل ذلك بأنه سيتم تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحقه.

إمارة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إمارة الرياض: القبض على قاتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بالمنطقة
سبق

صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي، أنه بناءً على ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شخص بقتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بمنطقة الرياض، ووفقاً لتوجيه أمير المنطقة ونائبه، فقد تم القبض على من قام بذلك وإحالته للنيابة العامة حسب الاختصاص.

وحذرت إمارة منطقة الرياض كل من تسول له نفسه من ارتكاب مثل ذلك بأنه سيتم تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحقه.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
06:29 PM

إمارة الرياض: القبض على قاتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بالمنطقة

تمت إحالته للنيابة العامة حسب الاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي، أنه بناءً على ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شخص بقتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بمنطقة الرياض، ووفقاً لتوجيه أمير المنطقة ونائبه، فقد تم القبض على من قام بذلك وإحالته للنيابة العامة حسب الاختصاص.

وحذرت إمارة منطقة الرياض كل من تسول له نفسه من ارتكاب مثل ذلك بأنه سيتم تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحقه.

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