بميزانية مليار يورو.. إيطاليا توظف 20 ألف عنصر طبي لمكافحة "كورونا"

بينهم 5 آلاف طبيب وضعفهم ممرضون

قررت إيطاليا اليوم (السبت)، توظيف 20 ألف عنصر طبي وشبه طبي جديد، في إطار جهود استثنائية لدعم منظومتها الصحية، إضافة إلى درس إنشاء مناطق حجر جديدة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

ويتوزع الطاقم الجديد على النحو التالي: 5 آلاف طبيب مختص، 10 آلاف ممرض و5 آلاف مساعد طبي، كما يتيح المرسوم الحكومي توظيف أطباء متقاعدين.

ويندرج هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تبنّتها الحكومة خلال اجتماع لمجلس الوزراء استمر طوال الليل وأعقب الإعلان عن 49 وفاة جديدة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وخصصت ميزانية بمليار يورو لتمويل هذه الإجراءات ستقتطع من 7,5 مليارات رصدت لمكافحة الفيروس.

ومن المفترض أن ترفع هذه الخطوة عدد أسرّة العناية الفائقة من 5 إلى 7 آلاف، أي بزيادة نحو 50 بالمئة، ومضاعفة عدد الأسرّة في أقسام الأمراض التنفسية والمعدية.

ووصل عدد الإيطاليين الذين يتلقون علاجًا في قسم العناية المشددة إثر إصابتهم بكوفيد-19 إلى 462 مريضًا أمس.