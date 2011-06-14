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الصين تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها

على لسان متحدث "الخارجية" في مؤتمر صحفي

أدانت الصين، اليوم، الهجوم الإرهابي الذي شنّته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مطار أبها الدولي- جنوبي المملكة العربية السعودية، وأسفر عن وقوع إصابات بين مدنيين من جنسيات مختلفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ؛ خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة: الصين تدين الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الصين تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها
سبق

أدانت الصين، اليوم، الهجوم الإرهابي الذي شنّته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مطار أبها الدولي- جنوبي المملكة العربية السعودية، وأسفر عن وقوع إصابات بين مدنيين من جنسيات مختلفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ؛ خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة: الصين تدين الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية.

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
01:20 PM

الصين تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها

على لسان متحدث "الخارجية" في مؤتمر صحفي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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أدانت الصين، اليوم، الهجوم الإرهابي الذي شنّته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مطار أبها الدولي- جنوبي المملكة العربية السعودية، وأسفر عن وقوع إصابات بين مدنيين من جنسيات مختلفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ؛ خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة: الصين تدين الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية.

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