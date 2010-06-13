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"هدف": 830 منشأة تطرح 16 ألف فرصة تدريبية للطلاب عبر "صيفي"

الصندوق: بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن 830 منشأة في القطاع الخاص سجلت في برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، وطرحت 16 ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات؛ مجددًا دعوته للمنشآت والجهات التدريبية، للتسجيل في البرنامج، وعرض الفرص التدريبية عبر الرابط: http://saifi.hrdf.org.sa، وبيّن الصندوق أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قِبَل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قِبَل الطلاب؛ سيكون اليوم الأول من ذي القعدة الموافق للرابع من يوليو المقبل؛ فيما سيبدأ تنفيذ البرنامج في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذي القعدة الموافق للأول من أغسطس.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على الأمر السامي وقرار ي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر، بقبول نسبة من الطلبة والطالبات؛ بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

وأعد "هدف" دليلًا إرشاديًّا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ"صيفي"، لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية؛ على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة؛ بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم على تلبية احتياجات سوق العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": 830 منشأة تطرح 16 ألف فرصة تدريبية للطلاب عبر "صيفي"
سبق

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن 830 منشأة في القطاع الخاص سجلت في برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، وطرحت 16 ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات؛ مجددًا دعوته للمنشآت والجهات التدريبية، للتسجيل في البرنامج، وعرض الفرص التدريبية عبر الرابط: http://saifi.hrdf.org.sa، وبيّن الصندوق أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قِبَل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قِبَل الطلاب؛ سيكون اليوم الأول من ذي القعدة الموافق للرابع من يوليو المقبل؛ فيما سيبدأ تنفيذ البرنامج في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذي القعدة الموافق للأول من أغسطس.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على الأمر السامي وقرار ي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر، بقبول نسبة من الطلبة والطالبات؛ بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

وأعد "هدف" دليلًا إرشاديًّا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ"صيفي"، لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية؛ على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة؛ بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم على تلبية احتياجات سوق العمل.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
10:51 AM

"هدف": 830 منشأة تطرح 16 ألف فرصة تدريبية للطلاب عبر "صيفي"

الصندوق: بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن 830 منشأة في القطاع الخاص سجلت في برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، وطرحت 16 ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات؛ مجددًا دعوته للمنشآت والجهات التدريبية، للتسجيل في البرنامج، وعرض الفرص التدريبية عبر الرابط: http://saifi.hrdf.org.sa، وبيّن الصندوق أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قِبَل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قِبَل الطلاب؛ سيكون اليوم الأول من ذي القعدة الموافق للرابع من يوليو المقبل؛ فيما سيبدأ تنفيذ البرنامج في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذي القعدة الموافق للأول من أغسطس.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على الأمر السامي وقرار ي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر، بقبول نسبة من الطلبة والطالبات؛ بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

وأعد "هدف" دليلًا إرشاديًّا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ"صيفي"، لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية؛ على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة؛ بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم على تلبية احتياجات سوق العمل.

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