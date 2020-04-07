فيتنام تتبرع بـ550 ألف كمامة لـ5 دول أوروبية لمكافحة "كورونا"

سجّلت 245 حالة إصابة بالفيروس

قدمت فيتنام 550 ألف كمامة كتبرع لخمس دول أوروبية، اليوم (الثلاثاء)؛ لدعمها في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، التي حصدت أرواح أكثر من 75 ألف شخص حول العالم.

وذكرت وزارة الخارجية الفيتنامية في بيان أوردته "رويترز"، أن الكمامات المصنوعة من نسيج مضاد للميكروبات جرى تسليمها إلى سفراء كلٍّ من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وأضافت أن فيتنام تبرعت أيضًا بكمامات وغيرها من المعدات الطبية لدول أخرى؛ منها الصين وكمبوديا ولاوس.

وسجلت فيتنام 245 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد دون وفيات.

وطلبت حكومة فيتنام من منتجي الكمامات لديها زيادة إنتاجهم ليصل إلى خمسة ملايين كمامة يوميًّا.