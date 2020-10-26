النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 357 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 361 خلال الـ24 ساعة الماضية

مدير "بيئة مكة" يقف على احتياجات فرع الوزارة في رابغ

التقى محافظ رابغ خالد بن محمد بركة بن مبيريك، اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، والوفد المرافق له؛ وذلك على هامش زيارته للمحافظة.

واستعرض "الغامدي" بعض مهام وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة، وبحث سبل دعمها في كل المجالات.

وتفقد "الغامدي" مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، والوحدة البيطرية بحجر، وكان في استقباله مدير مكتب الوزارة بمحافظة رابغ المهندس أحمد فواز الحربي، ومدير الوحدة البيطرية بحجر محمد بن عويش المطيري.

واستعرض مع مديري الوحدات المهام التي تقوم بها كل وحدة، وناقش احتياجاتها، ووقف على احتياجات المكتب، وكذلك البرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية، والعمل على أن تصل لكل المستفيدين والمستحقين لها.

وزار قسم الثروة السمكية بالمحافظة ومشروع استزراع أشجار الشورى، ووجه بأهمية التوسع في زراعة "غابات المانجروف" في ساحل البحر الأحمر؛ لقيمته الاقتصادية والبيئية الكبيرة، حيث يلعب المانجروف دوراً مهماً في الحفاظ علي الاستقرار والاتزان البيئي.

ووقف "الغامدي" على مواقع التشجير في المحافظة، ومنها مشاركة محطة تحلية رابغ في مبادرة لنجعلها خضراء بزراعة ٣٠٠ شتلة.

وأكد "الغامدي" أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لكل المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة؛ للوقوف على احتياجاتها ومحاولة تذليل كل الصعوبات التي قد تواجهها؛ ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.

ورافق "الغامدي" فريق عمل مكون من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير "بيئة مكة" يقف على احتياجات فرع الوزارة في رابغ
سبق

التقى محافظ رابغ خالد بن محمد بركة بن مبيريك، اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، والوفد المرافق له؛ وذلك على هامش زيارته للمحافظة.

واستعرض "الغامدي" بعض مهام وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة، وبحث سبل دعمها في كل المجالات.

وتفقد "الغامدي" مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، والوحدة البيطرية بحجر، وكان في استقباله مدير مكتب الوزارة بمحافظة رابغ المهندس أحمد فواز الحربي، ومدير الوحدة البيطرية بحجر محمد بن عويش المطيري.

واستعرض مع مديري الوحدات المهام التي تقوم بها كل وحدة، وناقش احتياجاتها، ووقف على احتياجات المكتب، وكذلك البرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية، والعمل على أن تصل لكل المستفيدين والمستحقين لها.

وزار قسم الثروة السمكية بالمحافظة ومشروع استزراع أشجار الشورى، ووجه بأهمية التوسع في زراعة "غابات المانجروف" في ساحل البحر الأحمر؛ لقيمته الاقتصادية والبيئية الكبيرة، حيث يلعب المانجروف دوراً مهماً في الحفاظ علي الاستقرار والاتزان البيئي.

ووقف "الغامدي" على مواقع التشجير في المحافظة، ومنها مشاركة محطة تحلية رابغ في مبادرة لنجعلها خضراء بزراعة ٣٠٠ شتلة.

وأكد "الغامدي" أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لكل المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة؛ للوقوف على احتياجاتها ومحاولة تذليل كل الصعوبات التي قد تواجهها؛ ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.

ورافق "الغامدي" فريق عمل مكون من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
03:29 PM

مدير "بيئة مكة" يقف على احتياجات فرع الوزارة في رابغ

A A A
عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
0
101

التقى محافظ رابغ خالد بن محمد بركة بن مبيريك، اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، والوفد المرافق له؛ وذلك على هامش زيارته للمحافظة.

واستعرض "الغامدي" بعض مهام وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة، وبحث سبل دعمها في كل المجالات.

وتفقد "الغامدي" مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، والوحدة البيطرية بحجر، وكان في استقباله مدير مكتب الوزارة بمحافظة رابغ المهندس أحمد فواز الحربي، ومدير الوحدة البيطرية بحجر محمد بن عويش المطيري.

واستعرض مع مديري الوحدات المهام التي تقوم بها كل وحدة، وناقش احتياجاتها، ووقف على احتياجات المكتب، وكذلك البرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية، والعمل على أن تصل لكل المستفيدين والمستحقين لها.

وزار قسم الثروة السمكية بالمحافظة ومشروع استزراع أشجار الشورى، ووجه بأهمية التوسع في زراعة "غابات المانجروف" في ساحل البحر الأحمر؛ لقيمته الاقتصادية والبيئية الكبيرة، حيث يلعب المانجروف دوراً مهماً في الحفاظ علي الاستقرار والاتزان البيئي.

ووقف "الغامدي" على مواقع التشجير في المحافظة، ومنها مشاركة محطة تحلية رابغ في مبادرة لنجعلها خضراء بزراعة ٣٠٠ شتلة.

وأكد "الغامدي" أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لكل المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة؛ للوقوف على احتياجاتها ومحاولة تذليل كل الصعوبات التي قد تواجهها؛ ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.

ورافق "الغامدي" فريق عمل مكون من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,258
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,686
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,492
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,715

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة